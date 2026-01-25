Samantha Hudson tira del comodín sanchista del franquismo en los Feroz: «Con Franco no había Temu»

La presentadora de los premios Feroz, Samantha Hudson, que se entregaron anoche en Pontevedra, se montó un speech político de tres minutos lleno de ataques a lo que el wokismo ataca siempre, un poco trasnochado ya todo. Unos premios de cine en los que esta presentadora, tan señalada por sus barbaridades del pasado, no se abstuvo de poner en la diana a Trump, a la derecha, a «los millonarios», a «los tecnócratas»… y de sacar de la chistera el comodín del franquismo en busca de la risa fácil por la crítica.

Y de lamentar todo cuanto lamenta la progresía, el «genocidio en Palestina», (sin citar el terrorismo de Hamás), «la crisis climática, los rentistas desorbitando los alquileres. Y lo peor de todo, la invasión de okupas», ironizó, frivolizando un auténtico problema para los propietarios.

En concreto, dijo: «Para tragedia el año que llevamos y el año que llevaremos, permitir que os lo diga», empezó siguiente parte del speech: «Hagamos un repaso. El genocidio en Palestina, -y ahora quieren convertir Gaza en un resort-; la barbarie que están llevando a cabo en Sudán, Irán, el Congo; la ultraderecha campando a sus anchas; la crisis climática, la especulación inmobiliaria con los fondos buitre, los rentistas desorbitando, los alquileres… Y lo peor de todo, la invasión de okupas». «Pues mira, la verdad, ojalá tener miedo de que me ocupe en la casa porque significaría que me puedo permitir una», ironizó frívolamente Samantha Hudson en la entrega de los premios Feroz.

En ese punto, enumeró de forma irónica a los supuestos «culpables», tirando de discurso dominante que utiliza siempre a los mismos colectivos vulnerables: «¿Los colectivos vulnerables, los pensionistas, las malvadas feministas que como histéricas amenazan con ejercer su derecho al aborto? ¿Hombre, de quién iba a ser la culpa? ¿De los millonarios? ¿De los tecnócratas? ¿De un presidente imperialista? No, hombre, no, por favor. La culpa es de los inmigrantes ilegales que vienen a quitarnos el trabajo»: otro aplauso al buenismo del Gobierno y del PSOE.

Y más discurso dominante: «Y por supuesto, no nos olvidemos de las personas trans, esos malvados seres que hacen cosas horribles como ir al baño o participar en el deporte, jajajajajaja».

También hizo uso del comodín sanchista constante del franquismo: «Para colmo, esta oleada de jóvenes que dicen que con Franco se vivía mejor. Con Franco no había Temu, ¿eh? Hombre, es que a ver cómo íbamos a subir el combo a TikTok si nos hacía falta un marido hasta para ir a mear

Cerró criticando la hipocresía del lenguaje político «nostálgico del régimen»: «La incomodidad que genera el uso de ella, ello o elles, frente a la facilidad para blanquear términos como nostálgicos del régimen, eso a vosotras porque a mí no, pero está el patio muy malo, pero aun así no, no llamemos a esto fascismo, ¿vale? No le llamemos fascismo porque ése es un pensamiento extremista. Chicas, esta gente no son fascistas, son personas tradicionales».