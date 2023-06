El rodaje de la película sobre la serie ‘Community’ se retrasa por la huelga de guionistas

La huelga de guionistas no para de afectar a las producciones de Hollywood, independientemente del tamaño de las mismas. Hace unas semanas supimos que Marvel retrasaría el rodaje de Blade y que tanto The Batman 2 como la serie sobre el Pingüino también pospondrían el inicio de sus rodajes. Ahora, no con tanto presupuesto pero si con una amplia legión de fans, parece que le ha llegado el turno a la película sobre la serie Community. El actor Joel McHale, estrella de la serie, le ha confirmado a Collider que el rodaje estaba a punto de comenzar, justo antes de que comenzase la protesta de los guionistas.

Hablando con el medio norteamericano, McHale expresó su incertidumbre sobre el inicio de la filmación debido a la huelga. Sin embargo, en una actualización reciente, mostró una perspectiva positiva al tiempo que expresó su solidaridad con los escritores. “Fue un fastidio, porque nos estábamos acercando mucho. Pero al mismo tiempo, estoy mil billones por ciento detrás de los escritores. Hay que pagar a los escritores”, aseguraba el actor. Inmediatamente después se mostraba confiado con el futuro del proyecto, asegurando que seguro que en la nueva ficción habrá muchos chistes internos de lo que les costó llegar hasta ese punto: “Cuando termine esta huelga, volveremos y lo lograremos. Y estoy seguro que (el creador de la serie) Dan (Harmon) hará 12 chistes sobre el tiempo que necesitamos”.

La productora Peacock dio luz verde a la película sobre la serie Community en otoño del pasado año. La ficción, sigue a un grupo diverso de estudiantes de un centro científico llamado Greendale Community College. Combinando el humor con meta comentarios y referencias a la cultura pop, la serie gira en torno al personaje principal Jeff Winger (Joel McHale), un abogado inhabilitado que se inscribe en el centro académico. Allí, forma un grupo de estudio con otros estudiantes, formado por la inteligente Annie Edison (Alison Brie), el atleta Troy Barnes (Donald Glover), la religiosa Shirley Bennet (Yvette Nicole Brown), el excéntrico Abed Nadir (Danny Pudi) y el extraño Pierce Hawthorne (Chevy Chase).

Community estuvo a punto de ser cancelada varias veces, enfrentándose a varios desafíos sobre todo durante el final de la serie. No obstante, llegó a tener seis temporadas culminando la ficción en el 2015. En septiembre de 2022, la compañía asumió la difícil tarea de traer de vuelta a todos los miembros del equipo, incluyendo además todas las temporadas en su catálogo de streaming. Los detalles de la trama se han mantenido en secreto, pero Harmon ya insinuó que le gustaría volver a reunir al grupo después de un tiempo significativo desde la separación.