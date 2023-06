El rodaje de ‘The Batman 2’ se retrasa mientras continúa la huelga de guionistas

La huelga de los guionistas de Hollywood todavía continúa, después de que se iniciase el pasado 2 de mayo. Desde entonces, han sido muchas las películas y series que han visto afectado su calendario de estrenos. La primera de ellas fue el reboot del superhéroe Blade de Marvel y ahora, parece que le ha tocado el turno a DC y a The Batman 2. Originalmente, la secuela protagonizada por Robert Pattinson iba a comenzar a rodarse a el próximo noviembre, pero ahora no lo hará hasta al menos, comenzado el 2024.

Aparte de ser el director de la película, Reeves también ejerce como coguionista junto a Mattson Tomlin y ambos, han participado activamente en la huelga. No obstante, no se espera que la demora tenga un impacto real en la fecha de estreno, ya que Warner Bros. Discovery se cubrió bien las espaldas dando una fecha bastante holgada: el 3 de octubre de 2025. Esta no es la única IP relacionada con el murciélago que se retrasará debido a la huelga de guionistas, ya que la serie spin-off, El Pingüino, detuvo su producción después de haber comenzado el pasado marzo. El show que e emitirá en Max, estaba programada para finalizar en agosto de este año y aunque aún se desconoce cuál será la duración exacta de la huelga, Farrell está de sobra preparado para regresar al papel del villano.

En The Batman 2, junto al nominado al Oscar volverá a estar Robert Pattinson como el guardián de Gotham y Zoë Kravitz como Catwoman. Dylan Clark, Geoff Johns y Michael Uslan ejercerán de productores y se espera que la trama continúe justo donde lo dejó la primera parte. Una Gotham destruida debido a la inundación causada por Enigma. También partimos de la escena postcréditos en la que Barry Keoghan hacía su entrada como el Joker, el icónico villano que, sin estar conectada con el universo de este Batman, volverá a estar interpretado por Joaquin Phoenix en Joker: Folie a Deux.

Del mismo modo que sucede con la cinta en solitario de Phoenix, The Batman 2 estará separado del nuevo universo de DC que James Gunn y Peter Safran están creando. Para el universo compartido, el director de Guardianes de la galaxia prepara una nueva serie de televisión que se llamará The brave and The Bold sobre Gotham, Batman y Robin.