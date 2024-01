Rocío Carrasco asusta en TVE con su caída en ‘Bake off: famosos al horno’

Nuevo concurso y nueva polémica. Rocío Carrasco ha asustado a propios y extraños con lo que le ha ocurrido en Bake off: famosos al horno. La hija de Rocío Jurado es una de las protagonistas de la nueva gran apuesta de entretenimiento que se estrena el jueves 11 de enero. De la mano de Paula Vázquez, catorce personajes famosos lucharán por consagrarse como mejor pastelero o pastelera de España y ganar un premio que donarán a la ONG de su elección. Bake Off: famosos al horno está basado en el formato original The Great British Bake Off de Love productions y distribuido por BBC Studios, que ya ha endulzado los hogares de millones de espectadores en más de 2.000 episodios en más de 30 países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Australia entre otros. El concurso se presentó a los medios de comunicación el lunes 8 de enero.

Los concursantes

Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet son los famosos que se ajustarán el delantal.

En la presentación, celebrada en el plató donde se graba el programa, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha afirmado que la Corporación “empieza este año con toda la ilusión de encender el horno de Bake off: famosos al horno, el programa más dulce de RTVE”.

Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE, ha hecho hincapié en el buen ambiente que se ha creado entre los participantes: “Es un formato adecuado para RTVE porque tiene un tono muy distendido. Fomentamos el compañerismo, porque los concursantes se pueden ayudar entre ellos”.

Edi Walter, CEO de Boxfish, adelanta que va no solo se va a ver a los concursantes cocinando: “Los vamos a ver emocionándose. Este programa está lleno de sorpresas”.Para Liso de la Fuente, director del programa, “adaptar el formato internacional a la pastelería española es un reto precioso”.

Paula Vázquez, presentadora de esta edición, agradecida por la oportunidad de conducir este formato, se ha deshecho en elogios con el equipo: “Me hace especial ilusión porque tienen un equipo muy sólido con el que sabes que todo va a salir bien y es un casting realmente hilarante. Es un placer trabajar con Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular”.

Por parte del jurado, Paco Roncero ha asegurado que “este programa tiene el mejor ingrediente, que son ellos, el casting. Tienen el dulce, el amargo, el salado y algo de picante”. “Bake off: famosos al horno es un regalo. He podido vivir esta experiencia de otra manera y por primera vez en mi vida me siento super tranquila y disfrutando”, ha destacado Eva Arguiñano. Para terminar, Damián Betular ha deseado muchas temporadas más a este formato en RTVE.

Durante la rueda de prensa se presentó el trailer del programa y como plato fuerte se vio una caída de Rocío Carrasco en pleno concurso que realmente impactaba. Ella misma confesó que «casi se mata» en ese momento y que fue absolutamente real.

Los retos

En cada uno de los episodios, los aspirantes tendrán que superar dos retos culinarios. Las elaboraciones se someterán al juicio de un exigente y prestigioso jurado, en el que estarán el multipremiado chef Paco Roncero; la mediática y afamada repostera Eva Arguiñano y el pastelero argentino de renombre internacional Damián Betular.

Los desafíos cambiarán su dinámica de programa en programa y podrá tratarse de la Prueba de autor, en la que se reinterpreta un clásico de la pastelería; la Prueba fantasía, donde se busca producir un impacto visual en el jurado; o la Prueba técnica, donde todos los concursantes cocinan una misma receta sorpresa que será evaluada a ciegas. Además, en cada episodio participarán invitados y celebridades del mundo de la música, el deporte, la interpretación y, por supuesto, la gastronomía.

En el programa, producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, los famosos aspirantes a pasteleros aprenderán a hacer los postres más espectaculares, descubrirán las recetas más sorprendentes, y vivirán las situaciones más hilarantes.