Celebrity Bake Off España aterrizó en Prime Video con muchísima fuerza, con una primera temporada que no dejó absolutamente indiferente a nadie. Tuvimos la oportunidad de ver cómo numerosos rostros conocidos se enfrentaban a diversas pruebas en las que la repostería era la absoluta protagonista.

A pesar de que marcó un antes y un después, Prime Video decidió no grabar una segunda temporada. Tan solo un par de años después, RTVE ha querido hacerse con los derechos aunque, eso sí, habrá grandes cambios. Uno de los más visibles está, precisamente, en el nombre puesto que pasará a llamarse Bake Off: Famosos al horno.

Como no podía ser de otra manera, RTVE ha comenzado a promocionar este nuevo concurso de cocina que pronto comenzará sus grabaciones. De esta forma, el programa Mañaneros, ha querido hacer público el nombre del primer concursante que va a estar presente en esta nueva y esperadísima edición.

Se trata de nada más y nada menos que Terelu Campos. La hermana de Carmen Borrego se enfrenta a un nuevo reto personal y profesional. Aun así, debemos tener en cuenta que no es la primera vez que participa en un concurso culinario, ya que participó en la sexta edición de MasterChef Celebrity.

Nada más confirmar su nombre, la propia Terelu Campos ha querido hacer mención especial a su abuela. De esta forma, recordaba sus palabras: «Buena cocinera, mala repostera». Aun así, la colaboradora tiene claro que su objetivo es demostrar que «se puede ser buena cocinera y buena repostera»

«He hecho muy pocas cosas, muy pocas, pero las que he hecho las he hecho muy bien», aseguró la hija de María Teresa Campos, no sin antes añadir algo más: «Hago una tarta de zanahoria que lo flipáis». Sin duda, RTVE promete sorprendernos con el casting de Bake Off: Famosos al horno y, con su primera confirmada, ¡ya lo está consiguiendo!