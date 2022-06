Robert Englund y la historia sobre cómo ayudo a que Mark Hamill fuese Luke Skywalker

Actualmente, con la serie de Obi-Wan Kenobi estrenada en Disney +, la franquicia creada por George Lucas vive su apogeo de la nostalgia, revisando alguno de sus personajes más míticos. De hecho, que la propia serie haya vuelto a contar con James Earl Jones para la voz de Darth Vader nos demostró cuán inseparables son algunas actuaciones para ciertos personajes legendarios en la cultura pop. Mucho se ha hablado de los procesos de casting y de cómo un cambio de papel, podría haber cambiado toda una saga y ahora, el actor Robert Englund ha mencionado cómo se presentó a una audición para interpretar a Han Solo y cómo sin saberlo influyó en el la elección más relevante de la película.

Robert Englund es conocido, sobre todo, por su papel de Freddy Kruger en la saga de Pesadilla en Elm Street y recientemente lo hemos podido ver en la última temporada de Stranger Thing, encarnando a Victor Creel. En la entrevista reciente para The Guardian, Englund recordó su audición para Star wars, la cual ocurrió de improvisto cuando el actor salía de probar suerte en las pruebas de casting de Apocalypse Now:

“Cuando me iba, uno de los productores me dijo que estaban haciendo un casting al otro lado del pasillo para esta película espacial de George Lucas. Él era mi héroe así que pensé ‘diablos, iré’. En ese momento querían que Han solo fuera interpretado por una persona mayor, como un tío genial que te deja fumar marihuana en Navidad. Me miraron durante cinco minutos, tomaron un par de Polaroids y no leí. Eso es todo lo que recuerdo”.

Sin embargo, cuando Robert Englund regresó a su apartamento de Hollywood Hills se encontró con Mark Hamill. Juntos miraban todas las tardes series exitosas como Bob Newhart o Mary Tyler Moore y después llamaban a sus agentes para comprobar cómo habían ido las audiciones. En la entrevista, Englund recordó haberle dicho a Hamill “’¿Adivina qué? George Lucas está haciendo una película espacial’. A ambos nos encantó American Graffiti, así que Mark llamó a su agente y la presionó para que le consiguiera una audición”, apuntaba finalmente el intérprete californiano. El resto fue historia, Lucas encontró a su joven héroe espacial y Mark Hamill se convirtió en uno de los actores más reconocidos del mundo.