‘Rita’: llega al streaming la ópera prima de Paz Vega que estuvo nominada en los Goya 2025

Los Goya 2025 serán siempre recordados por tener el primer ex aequo de la historia del cine patrio. Una decisión de total empate técnico en el que El 47 y La infiltrada se coronaron dentro de una gala un tanto descafeinada. La noche más relevante del séptimo arte hispano terminó siendo una noche de premios tremendamente repartida, aunque por supuesto hubo leyendas de la actuación que se fueron de vacío. Como fue el caso de Luis Tosar y Antonio de la Torre en la categoría de mejor actor de reparto o de Emma Vilarasau y Patricia López Arnaiz en la candidatura de mejor actriz protagonista. No obstante, hubo otra gran leyenda de nuestro celuloide que no obtuvo una recompensa merecida. Hablamos de Paz Vega, quien debutó el año pasado detrás de las cámaras con Rita.

Con la crítica profesional volcada con su ópera prima, Vega demostró en 2024 que más allá de su talento interpretativo y su proyección internacional como artista, tiene también mucho que decir como cineasta. Y es precisamente ese valor autoral, el que terminó propiciando una nominación a la mejor dirección novel en la 39ª edición de los bustos del aclamado pintor. La mala suerte para la sevillana reside en que este año, la labor de Javier Macipe con La estrella azul parecía no tener ningún tipo de rival. La protagonista de Lucía y el sexo competía además en su sección, con Calladita de Miguel Faus, Sandra Romero y su Por donde pasa el silencio y Pedro Martín-Calero con el terrorífico relato de El llanto. Finalmente, Rita se fue de vacío y tuvo que contentarse con el reconocimiento que sí recibió en el Festival de Mar del Plata, donde logró la consideración de la mención especial por su trabajo.

¿De qué trata ‘Rita’?

Con una hora y media de duración, Rita está dirigida y también escrita por la propia Paz Vega. Todo ello bajo la perspectiva de una mirada hacia la infancia de los 80. La sinopsis oficial es la siguiente:

«Sevilla, junio de 1984. Rita y Lolo son dos hermanos de siete y cinco años que viven bajo el paraguas de una familia modesta de clase obrera. Con el comienzo de las vacaciones de verano y con el correspondiente calor apretando los termómetros, el país entero permanece pendiente de la Eurocopa de Fútbol, donde España acaba de pasar a la ronda de cuartos de final. Rita sueña con ir a la playa, pero la vida de su barrio le tiene guardadas ciertas sorpresas que terminarán de cambiar su vida para siempre».

En el reparto principal tenemos a la jovencísima Sofía Allepuz, quien da vida a Rita, mientras que Alejandro Escamilla es su hermano en la ficción. La misma Paz Vega afronta el papel de madre de los dos pequeños, mientras que Roberto Álamo hace las veces de padre en este nostálgico drama lleno de encanto.

Entre los diferentes elogios de la prensa especializada hacia el trabajo de la directora, en Rita destacó la fuerza actoral de los pequeños intérpretes y el siempre arriesgado punto de vista de un rol joven como eje central de la trama. Una sorpresa mayúscula dentro de un cine español que parece tener mucho futuro, si prestamos atención a la mirada de los diferentes cineastas que últimamente están debutando en la escena.

Rita es en definitiva, una misiva tierna hacia el pasado y la inocencia, a través de una narración natural y arrebatadoramente rebosante de luz. Como directora, esta realizadora de 49 años todavía no tiene ningún otro proyecto detrás de las cámaras. Pero en cambio, como actriz este 2025 podremos verla en la cinta puertorriqueña Perla, la italiana Judas’ Gospel y en la norteamericana Fireflies at El Mozote.

¿Dónde está disponible?

Preestrenada en el Festival de Cine de Locarno, la taquilla no fue nada amable con el debut como directora de Vega. Con un presupuesto de 2 millones de dólares, Rita únicamente consiguió recaudar 75.688€ en las salas españolas. Ahora, el paso por el streaming puede ofrecerle una oportunidad única para llegar a un público más amplio y obtener al menos, esa visibilidad que siempre merece un trabajo hecho con tanta personalidad y dulzura.

Con poco más de una hora y media de duración, Rita está disponible de forma gratuita para los suscriptores de Movistar + y Max. Del mismo modo, los usuarios de Apple TV +, Filmin, Rakuten TV y Prime Video tienen la opción de acceder a ella vía alquiler.