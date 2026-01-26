‘La Reina del Flow 3′: cuándo salen en Netflix y todo lo que se sabe sobre los episodios que faltan

Los seguidores de la serie La Reina del Flow están de enhorabuena porque Netflix ya ha estrenado el pasado 14 de enero los primeros 19 episodios de su tercera temporada. Una serie producida por Caracol Televisión cuya primera temporada se estrenó en esta cadena en 2018 y que se ha convertido luego en Netflix en todo un éxito de audiencia. La protagonista de La Reina del Flow 3 es de nuevo Yeimy Montoya, una cantante colombiana de 16 años que acaba 17 años en prisión por confiar en su vecino Charly. Cuando Yeimy sale de la cárcel decide cambiar su identidad por la de Tammy Andrade y vengarse del hombre que la traicionó. Una serie que sorprendió a todos por su compleja trama en la que se mezcla el amor, la traición, el despecho y la venganza y que ha mantenido a todos sus fans esperando el regreso de sus aventuras desde abril de 2021, la fecha en la que se estrenaron los últimos episodios de La Reina del Flow.

Lo que no se esperaban sus seguidores es que esta tercera temporada tuviese nada más y nada menos que 64 episodios y que se fuese a estrenar por partes. Los primeros han sido los 19 ya se han estrenado y a partir del 9 de febrero se podrán ver otros 21 episodios. Los últimos 24 episodios solo sabemos que se podrán ver en simultáneo en todos los países donde la serie está disponible, incluyendo nuevamente España y gran parte de Latinoamérica, en marzo, aunque no sabemos la fecha definitiva en la que llegarán al catálogo de Netflix. Una nueva estrategia que ya ha utilizado Netflix en el estreno de otras producciones y que veremos cómo funciona.

¿Qué va a pasar en La Reina del Flow 3?

La primera decepción que han sufrido los seguidores de la serie es que en estos episodios se ve cómo Yeimy Montoya, papel interpretado por la actriz Carolina Ramírez, se encuentra desaparecida en una selva. ¿Cómo ha llegado a esta situación? Aunque se encontraba feliz con su renovada relación con Charly y ambos disfrutaban de la vitalidad de su hija, Yeimy desaparece en la selva tras un accidente aéreo planeado por Mike Rivera. Jeimy no se acuerda de nada ya que ha perdido la memoria y lo único que sus fans pueden ver es a una mujer débil y asustada que no se parece en nada a la valiente mujer que buscaba venganza como Tammy Andrade.

Al mismo tiempo se ve como Charly, que aparece desesperado por no encontrar a Yaimy y se centra en cuidar de su hija, Erick, Alma y el resto de los personajes de la serie están muy preocupados por su desaparición, pero tienen que seguir con sus vidas. Debido a esta situación la serie no se puede centrar en la historia de amor entre Yeimy Montoya y Charly, porque ella está secuestrada. Una de estas tramas se centra en la aparición de la joven artista Sky que se convierte en una gran amenaza para la relación entre Charly y Yeimy.

El reparto de la tercera temporada de esta serie

Los protagonistas de esta serie es la actriz Carolina Ramírez que da vida a la artista Yeimy Montoya y el actor Carlos Torres a Charly Cruz, que forman una complicada pareja desde el primer episodio de La reina del Flow. Además de estos actores tienen un papel de peso en la serie los actores Juan Manuel Restrepo que da vida Erick Cruz, al que también se le llama Pez Koi, Alisson Joan a Sky, Mariana Gómez a Irma Serna, Marcelo dos Santes a Mike Rivera, Juan Palau a Joaquín Pulido, Lucho Velasco a Dúver Cruz y Marcos Andrés Carreño a Axel Rodríguez.

También en el reparto de la tercera temporada de La reina del Flow están los actores Santiago Cano como Riquelme, Michell Orozco como Soraya, Juana Arboleda como Brenda, Eduardo Pérez como Rúsvel, Rami Herrera como Genoveva, Manolo Alzamora como Jerónimo y Biassini Segura a Marino Marinilla”, entre otros.

Sobre si habrá una cuarta temporada de la serie La reina del Flow, aunque no ha sido confirmada oficialmente por Caracol Televisión, llegan algunos rumores desde el equipo de que ya han tenido lugar reuniones para hablar del argumentos y de los personajes principales y también ya se han realizado contactos con los actores principales de las serie.

La tercera temporada de La reina del Flow es una buena opción para los que han visto las dos primeras temporadas de esta serie de traiciones, amor y venganza que se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de streaming Netflix. En ella esperamos ver si la relación entre Jeimi y Charly vuelve a salir adelante, cuáles son las consecuencias del secuestro y cuáles es el futuro de otros personajes de la serie como Erick Cruz, Sky o Mike Rivera.