Recién estrenada en Netflix e ideal para Navidad: la comedia de Cameron Díaz con la que te vas a enamorar

La cantidad de estrenos temáticos de estas fechas predominan actualmente dentro de las listas de contenido más visto en las plataformas de streaming. Algo completamente normal desde el auge de un cambio de paradigma en el consumo audiovisual, el cual precisa nuevos y constantes estímulos que logren apaciguar el ansia de los suscriptores en una época en la que el plan «mantita y peli» cobra mayor sentido que nunca. Pero sin embargo y a pesar de las múltiples novedades semanales, la tipología reina tiene algunos clásicos imborrables que se repiten año tras año como un inequívoco ritual fílmico. Por eso, la recomendación de hoy lejos de ser una sorpresa, representa en realidad el estreno de Netflix ideal para Navidad. Sobre todo, para un gran número de fans del género.

Dicha obra maestra popular no es otra que The Holiday, la comedia romántica que en 2006 dirigió y guionizó Nancy Meyers. Cineasta que nos ha regalado algunas de las mejores ficciones familiares de los 90 y principios de los 2.000. Como por ejemplo El padre de la novia, Tú a Londres y yo a California, ¿En qué piensan las mujeres? y Cuando menos te lo esperas. Posteriormente, Meyers siguió generando éxitos como El becario y en 2020, realizó un cortometraje de El padre de la novia Parte 3. No obstante, ninguna tuvo el éxito comercial de The Holiday. El producto audiovisual producido y distribuido por Universal Pictures logró una taquilla de 205 millones de dólares en el box office, convirtiéndose con el tiempo en un título referencial dentro de este tipo de relatos a la altura de clásicos como ¡Qué bello es vivir! u obras más actuales de la talla de Love Actually.

El grupo de fans que todavía genera esta cinta de Netflix ideal para Navidad es tal, que en 2022 se generó un gran revuelo sobre las posibilidad de poder tener una secuela, cuando varios tabloides británicos explicaron que iba a darse próximamente una The Holiday 2 con todo el elenco original confirmado. Meyers salió rápidamente a desmentir la información, pero independientemente de la corrección de la directora, nada pudo hacer para que la especulación se convirtiese en un deseo primoroso en internet. Incluso se llegó a preguntar a Kate Winslet en el preestreno de Avatar: el sentido del agua, desmintiendo del mismo modo todos los rumores. Una desgracia para los fans, los cuales quizás hoy puedan tener cierta fe en una hipotética y futura continuación, dado el interés general por las secuelas tardías. Véanse este año estrenos como Gladiator 2, Bitelchús Bitelchús o Matrix: Resurrections.

¿De qué trata ‘The Holiday’?

La sinopsis oficial de The Holiday es la siguiente: «Amanda Woods es una chica americana que posee una pudiente agencia de publicidad especializada en realizar tráilers para películas y que vive en el sur de California. Por otro lado, Iris Simpkins es una redactora de una popular columna de bodas en el London Daily Telegraph que vive en una acogedora casa de campo en Inglaterra. Ambas, con relaciones complicadas con el sexo opuesto, se conocen a través de internet y llegan a un acuerdo para intercambiar sus viviendas durante las vacaciones de Navidad».

Por supuesto y más allá de la frescura primaria de su trama, el reclamo principal de The Holiday reside en el increíble elenco protagonista, donde encontramos a Cameron Diaz (Gangs of New York) y Kate Winslet (Titanic), como principales iconos de una producción que se completa con otras figuras de la talla de Jack Black (Super Mario Bros), Jude Law (Gattaca), Eli Wallach (El bueno, el feo y el malo), Rufus Sewell (Destino de caballero) y John Krasinski (The Office).

La cinta de Netflix ideal en Navidad

A pesar de no haber sido recibida en su momento con entusiasmo por parte de la crítica internacional, The Holiday se ha convertido con los años en una especie de historia reconfortante y por supuesto, en uno de esos guilty pleasure (placer culpable) de los amantes de las comedias románticas.

Así, el filme escrito y dirigido por Nancy Meyers es la propuesta de Netflix ideal para Navidad. Aunque también la podemos encontrar disponible en otros servicios de streaming como SkyShowtime y Movistar +. Con poco más de dos horas de duración, The Holiday es un largometraje que nunca falla en estas fechas. Porque ya se sabe el dicho, si algo funciona… ¿por qué cambiarlo?.