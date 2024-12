La película romántica de Navidad que es mejor que ‘Love Actually’: es la más vista de Netflix

La entrada de diciembre ha traído el frío y claro, la temporada de «mantita y peli» ya está más que instalada en los hogares. Sobre todo en el caso de esas historias ligeras que de puro entretenimiento, no nos hacen pensar demasiado ni por supuesto, nos obligan a prestar una excesiva atención. Porque ¿quién no ha disfrutado de una cinta sin pretensiones para pasar una tarde en el fin de semana? Desde «la gran N roja» conocen a la perfección el deseo de sus suscriptores y a lo largo del año, no paran de crear este tipo de contenido que casi siempre terminan alcanzando un grado de viralidad mayúsculo en la marca californiana. Es el caso de la película romántica de Navidad que está brillando con lux propia en Netflix: Nuestro secretito.

Con Lindsay Lohan como principal reclamo, el largometraje televisivo llegó a la compañía liderada por Ted Sarandos a finales del pasado mes de noviembre y poco a poco, ha ido dominando el Top 10 con el contenido más visto. Y es que la ex estrella de Disney parece haber encontrado su sitio entre este tipo de relatos tan habituales dentro del terminal. De hecho, después de un tiempo desaparecida de la escena tras varios años participando en proyectos que iban directamente al mercado doméstico, Netflix la eligió para protagonizar Navidad de golpe en 2022. Filme temático que logró en su momento una gran repercusión dentro del catálogo del estudio. Con ello, dicho éxito se replicó con Un deseo irlandés este 2024, al igual que la actual película romántica de Navidad. Ahora Nuestro secretito ha despertado el mismo interés en la audiencia de la plataforma y una especie de nostalgia por la filmografía juvenil de Lohan. Así, hace poco tuvimos un remake de Chicas malas y en 2025, tanto ella como Jamie Lee Curtis coprotagonizarán la secuela de Ponte en mi lugar.

El Top 10 actual de Netflix tiene una clara predominancia del subgénero rey de estas fechas, encontrando títulos en la lista como El Grinch, Un amor real por Navidad o Aquella Navidad. Pero ninguna de ellas está alcanzando ni por asomo el nivel de reproducciones del trabajo de Lohan. Nuestro secretito lidera un top que lleva ya dos semanas transitando, con más de 39 millones de horas vistas y más de 23 millones de reproducciones en todo el mundo. Lo que evidentemente la convierte en la ficción más vista de habla inglesa dentro del catálogo y siendo la pieza más vista en 42 países la semana pasada.

La película romántica de Navidad

La sinopsis oficial de Nuestro secretito es la siguiente: «Avery Becker pasa por primera vez la Navidad con la familia de su novio, Cameron Morgan. Pero por supuesto, nada más llegar su suegra le deja claro que no esta muy conforme con que ella sea la pareja de su hijo. Durante la cena conoce a la hermana de Cameron, Cassie, quien también está presente con su pareja, Logan. Para sorpresa de Avery, Logan no es ningún desconocido. Hace 10 años, le propuso matrimonio y ella terminó rechazándolo. No se habían vuelto a ver desde entonces, pero deberán colaborar para que el resto de sus respectivas nuevas familias no conozcan su pasado compartido».

Además de Lohan, el reparto lo conforman Ian Handing, Kristin Chenoweth, Tim Meadows, Jon Rudinitski, Henry Czerny, Judy Reyes y Chris Parnell, entre otros. El guion lo firma la debutante Hailey DeDominicis, mientras que el veterano Stephen Harek dirige la propuesta. El estadounidense es el responsable de Critters, el live action de 101 dálmatas o Perro perdido.

De forma generalizada, las críticas profesionales han vilipendiado esta película romántica de Navidad, pero en cambio está enganchando al público de forma recurrente a lo largo del tiempo, desde su estreno el pasado 27 de noviembre.

El catálogo navideño de Netflix

La presencia de Nuestro secretito como uno de los contenidos más vistos del streaming explica a la perfección cómo el consumo audiovisual ha cambiado a lo largo de los años y cómo a Netflix parece haberle ido mucho mejor centrando sus creaciones en torno a su público objetivo, en vez de superproducciones millonarias de poca rentabilidad palpable para el sello.

La estacionalidad temática de contenidos siempre ha estado presente en nuestra cultura y consumo ficcional, pero ahora parece que dicha tradición haya adquirido un grado mayor con la incorporación de las diferentes ofertas de vídeo bajo demanda. Con poco más de una hora y media de duración esta película romántica de Navidad tiene todas las papeletas para convertirse en la auténtica historia insignia de estas fechas.