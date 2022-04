Las adaptaciones sobre populares juguetes están a la orden del día en el terreno audiovisual. Todo empezó un poco con el éxito de la Lego película y ahora, parece que todas las grandes majors se han ido posicionando por tomar el control y los derechos de producción y exhibición de importantes marcas de la industria. Según informa Deadline hace escasas horas, Warner Bros y Mattel han anunciado su próxima colaboración, con una película live action de su franquicia Hot Wheels. Un acuerdo que Bad Robot, la productora de J.J. Abrams no ha querido dejar pasar, asumiendo parte de la producción del proyecto.

Hot Wheels es una marca nacida en 1968 de la mano de Mattel. Una licencia que parte con una ventaja esencial sobre otras adaptaciones futuras, ya que esta es la empresa de juguetes número uno en ventas en el mundo, según NPD Group/ retail Tracking Service. Estos coches de juguete han vendido más de ocho mil millones de vehículos en todo el mundo. Su precio económico, sumado a lo icónico que es su logotipo, la convierte en la apuesta perfecta para una colaboración más allá de un único film.

Una franquicia de juguetes que además suele tener exitosas colaboraciones con otras marcas, debido a que los coches son un medio de transporte que aparece en muchísimas historias. El batmovil, Los cazafantasmas o Las Tortugas Ninja son tan sólo algunos ejemplos. Pero, aunque los coches sean el elemento distintivo, no hay que dejar pasar tampoco la vibrante parte de la acción que suponen todas las vertiginosas rampas que Mattel vende para que los niños puedan practicar todas las acrobacias con los vehículos.

Todavía no sabemos demasiado sobre la película de Hot Wheels, más allá de que se tratará de un largometraje de acción en vivo y no una historia de animación. Lo que es seguro es la abundante presencia de diferentes automóviles que habrá en pantalla. Hot Wheels se une a Barbie, Rock ‘Em Socks ‘Em Robots o Dragones y Mazmorras como los siguientes grandes títulos que tendrán una (o varias) incursiones en el séptimo arte. Será muy interesante observar qué camino escogen desde Warner y Bad Robot para traducir el espíritu del juego en una historia de ficción con sentido, dado que ya existen muchísimas otras historias famosas sobre coches como la saga Fast and Furious.