Las primeras reacciones a ‘John Wick: 4’ son todo lo que esperaban sus fans

Después de una espera casi interminable por parte de sus fans, John Wick: 4 está a punto de aterrizar en la cartelera mundial. Será el 24 de marzo cuando Baba Yaga regrese para intentar poner en su sitio a los miembros de la Alta mesa que tanto le han complicado la vida desde la segunda entrega de la franquicia. Wick se sumergirá en un viaje que seguirá expandiendo ese universo de sicarios y criminales en la que, por lo que parece haber indicado sus múltiples adelantos, será una cinta internacional en la que el sicario visitará Paris, Berlín, Osaka y por supuesto, Nueva York. Pero ¿Qué le ha parecido a la mayor parte de la crítica internacional que ya ha podido verla?

Algunos de ellos, no han podido entrar en muchos detalles, debido a que todavía no es posible lanzar críticas extensas de la entrega, sin embargo las primeras impresiones no hacen otra cosa que elogiar la continuación protagonizada por Keanu Reeves. Una de las primeras en poder ver el filme ha sido la editora de Consequence, Liz Shannon Miller:

#JohnWick4's three-hour runtime makes so much sense when you're going *that* hard. The third act alone… just glorious. pic.twitter.com/TDCs74aGV7 — Liz Shannon Miller (@lizlet) March 6, 2023

“El tiempo de ejecución de tres horas de John Wick 4 tiene mucho sentido cuando vas “así” de duro. El tercer acto solo…simplemente glorioso”. Otros miembros de la prensa especializada mantienen ciertas dudas con la duración, aunque tienen claro que la cuarta parte se lo gana sobre todo por el fichaje del actor Donnie Yen. “Tenía mis reservas sobre el tiempo de ejecución de casi tres horas de John Wick: Capítulo 4, pero la película se lo gana. Es una epopeya con un ritmo inteligente que nunca deja que la acción se sienta agotadora, y las escenas son fenomenales. Gran elenco de recién llegados a la serie, pero Donnie Yen es el MVP”, argumentaba el crítico de Cinema Blend, Eric Eisenberg.

Brawny, bold & badass, #JohnWick4 brilliantly balances vested stakes with an absolutely spectacular, high octane thrill ride. A soaring, searing, scorching chapter in the saga. The wildest time you’ll have at the movies this year. A pure adrenaline rush. pic.twitter.com/eUmJRfnwJw — Courtney Howard (@Lulamaybelle) March 6, 2023

Por último la colaboradora de Variety, Courtney Howard, tildó la película como “el mejor momento” que tendremos en el cine este año, además manifestando su entusiasmo en torno al nuevo reparto: “El elenco de apoyo de John Wick 4 está repleto de titanes. Donnie Yen; tan agudo y veloz como siempre. Hiroyuki Sanada; increíble. Marko Zaror; una bestia implacable. Scott Adkins hace un trabajo de carácter profundo. La forma en que Rina Sawayama no rompe el contacto visual al quitarse el kimono me puso la piel de gallina”.