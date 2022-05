Doctor Strange en el multiverso de la locura se estrena mundialmente este viernes 6 de mayo. Por fin, el hype llega a su fin y podremos si algunos de los rumores eran ciertos o simples especulaciones. Pero lo que es seguro es que se descubrirá cuál es el papel/cameo de Bruce Campbell, qué hacen los hijos de Wanda entre el reparto y cuál es la identidad del resto de Illuminati comandados aparentemente por Charles Xavier. Esta secuela está dirigida por Sam Raimi, un antiguo referente en esto de las películas de superhéroes, ya que fue el encargado de rodar las tres cintas de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire. Sin embargo, en realidad, el sello de autor de Raimi se acerca más al terror visceral que a los códigos canónicos de una franquicia made in Disney. Por eso a muchos no les sorprenderá que las primeras reacciones de la prensa internacional que ha podido ver ya la película utilicen palabras como “terror” o “macabro”.

#DoctorStrange: MARVEL MADE A HORROR MOVIE! It's weird, scary and earns the title "Multiverse of Madness." If you were at all concerned this movie wouldn't feel Sam Raimi enough, fear not! I can't imagine a more Sam Raimi MCU film. My genre loving heart is bursting right now. pic.twitter.com/9we5vMpXhy — Perri Nemiroff (@PNemiroff) May 3, 2022

Perri Nemiroff de Collider, dice lo siguiente del film: “Marvel hizo una película de terror! Es extraño, aterrador y se gana el título de “Multiverso de locura”. Si te preocupaba que esta película no se sintiese como una de Sam Raimi ¡no temas! No puedo imaginar una película del UCM m´s Sam Raimi. Mi corazón amante del género está a punto de estallar en este momento”. Sin duda, los reshoots y la línea editorial que maneja la franquicia, hace muy complicado la entrada de ciertas decisiones de los autores en unas historias que per ende, pertenecen a un mundo gigantesco.

For the most part, Marvel let Sam Raimi make a Sam Raimi movie with #DoctorStrange in the #MultiverseOfMadness, and I for one could not be happier about this fact. It's weird, wild, macabre, and a little bit goofy. So basically just what I was hoping for. — Robert Brian Taylor (@robertbtaylor) May 3, 2022

Robert Brian Taylor también hacía hincapié en el sello de Raimi y el inusual género que la saga ha tratado aquí: “En su mayor parte, Marvel dejó que Sam Raimi hiciera una película de Sam Raimi con #DoctorStrange en el #Multiversodelalocura y por mi parte, no podría estar más feliz por este hecho. Es rara, salvaje, macabra y un poco disparatada. Básicamente justo, justo lo que esperaba”.

Well, #DoctorStrange is MASSIVE Marvel storytelling. Huge swings with enormous stakes. Raimi brings horror to the MCU, with dark twists and morbid turns. It’s full spectacle, and fully in line with the oddity of the STRANGE comics. Ambitious and breathtaking. — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) May 3, 2022

“Bueno, #DoctorStrange es una narración masiva de Marvel. Enormes columpios con enormes apuestas. Raimi trae horror al UCM, con giros oscuros y morbosos. Es un espectáculo completo y totalmente en línea con la rareza de los cómics de Strange. Ambiciosa e impresionante”, decía por otro lado Sean O’Connell.

Doctor Strange en el multiverso de la locura nos permitirá ver a la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) como casi una coprotagonista de la historia. Por otro lado presentará por primera vez a Xochitl Gómez, encarnando a América Chávez.