La serie de Loki nos permitió en 2021 revivir el personaje que, aparentemente había muerto en Vengadores Infinity war. Sin embargo, gracias a la posterior Endgame conocíamos que una de sus versiones escapaba con el teseracto para ser atrapado por la agencia del tiempo. La producción de Disney + comenzaba de esta forma a abrir las puertas del multiverso que se expandiría más tarde en Spider-Man: No way home. Dentro de una semana se estrenará Doctor Strange en el multiverso de la locura, un evento cinematográfico que parece ser el cenit de lo que hemos visto hasta ahora sobre el campo de las diferentes realidades. Como viene siendo habitual, hay un gran nivel de especulación alrededor de la cinta, pero lo que se preguntan los fans del Dios del engaño no puede ser otra cosa: ¿Aparecerá Loki en Doctor Strange 2?

Si repasamos lo que sabemos, En Doctor Strange en el multiverso de la locura aparecen varios personajes del UCM ajenos a la historia principal del hechicero; Bruja escarlata siendo casi coprotagonista, Patrick Stewart relanzando a los X-Men para Disney y los gemelos Billy y Tommy Maximoff (Julian Hiliard y Jett Klyne) que conocimos en la serie de Wandavision. A priori, no parece imposible pensar que Loki pudiese tener una breve aparición, ya que la revelación de Kang como villano ha impulsado la relevancia del antihéroe en esta fase. No obstante, en una revista para Total film, Tom Hiddleston ha querido recalcar que no sabe nada de su participación, prometiendo que no se está marcando “un Andrew Garfield”.

“No se sabe nada. Yo solía pensar que podía predecir este tipo de cosas, pero literalmente no tengo ni idea” señalaba Hiddleston que siguiendo con la broma recordaba lo que durante meses se pasó haciendo Andrew Garfield: “¡Ni siquiera estoy haciendo como Andrew Garfield! Simplemente no lo sé” sentenciaba.

Andrew Garfield estuvo mintiendo a la prensa incluso antes de la promoción de Spider-Man: No way home sobre que no regresaría a interpretar al hombre araña. Después del estreno dijo que había sido divertido engañar a la gente. Loki en Doctor Strange 2 no sería ninguna locura visto lo visto, pero también es cierto que la aparición del personaje de Hiddlestone igual es una bala que Marvel podría querer guardarse para Thor: Love and thunder. Doctor Strange en el multiverso de la locura llegará a los cines de todo el mundo el próximo 6 de mayo.