Hace algunas semanas Apple mostraba la primera imagen de una de sus producciones de ciencia ficción más esperadas para su plataforma de streaming, Apple TV. Finch, que debe su nombre a su protagonista interpretado por Tom Hanks, cuenta la historia de uno de los últimos supervivientes de una tierra post apocalíptica que tiene como única compañía a su perro y a su robot Jeff.

La historia promete una trama llena de emociones, debido en parte a que la construcción del robot por parte de Finch tiene un tierno objetivo: Que su mascota siga teniendo compañía después de su muerte. Al igual que ha sucedido con una buena cantidad de producciones durante la pandemia, Finch estaba programada para estrenarse en cines, pero la cuarentena y los riesgos de contagio que limitaban el ocio pospusieron varias veces su exhibición hasta que la compañía de la manzana adquirió la producción para incluirla en el catálogo de su plataforma de streaming. El corazón de esta aventura residirá en cómo el protagonista realiza este recorrido junto a Jeff, mostrándole la importancia de lo que significa estar vivo.

Tom Hanks tiene una brillante carrera como actor y sin embargo, Finch será la primera historia puramente de ciencia ficción de su filmografía. La voz y captura de movimiento del robot Jeff corre a cargo de Caleb Landry Jones (X-Men: Primera generación, Déjame Salir) y en los flashbacks, se verá a Lora Martinez-Cunnigham como su mujer y a Marie Wagenman como su hija. Miguel Sapochnik, su director, no es ajeno al mundo de la ciencia ficción, ya que ha dirigido la película Repo Man, además de varios episodios de series como Fringe, Revolution, Falling Skies y Altered Carbon. Sus habilidades están más que demostradas en el mundo televisivo, siendo responsable también de uno de los mejores capítulos de la épica Juego de Tronos, La batalla de los bastardos.

Tom Hanks is Finch, the head of an unlikely family on a journey to rediscover the joy and wonder of what it means to be alive. Streaming November 5, only on @AppleTVPlus.#Finch @TomHanks @AppleTV #AmblinEntertainment pic.twitter.com/5HMRKrACPY

— Amblin (@amblin) September 16, 2021