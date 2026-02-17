‘Portobello’: la fantástica miniserie italiana que llega esta semana al streaming

En la vorágine de estrenos impulsada por el auge del streaming, cada vez parece más necesario tener un calendario de estrenos a mano para así, poder escoger aquellas novedades que más nos interesan como espectadores. En Netflix, Salvador está marcando las tendencias del mes de febrero, como bien hace El caballero de los Siete Reinos en HBO Max. No obstante, los suscriptores de la plataforma de Warner deberían estar atentos a la llegada en esta semana de Portobello, la miniserie italiana basada en hechos reales que explora la persecución sensacionalista y judicial sobre el mediático presentador de los 80, Enzo Tortora.

Tras la emisión de sus dos primeros episodios en la pasada edición de Cannes y su presencia en festivales como Toronto (TIFF) o Serializados Fest en España, Portobello emerge como una de las grandes sensaciones de la pequeña pantalla europea en este recién comenzado 2026. Con sólo seis episodios, la ficción está dirigida por Marco Bellocchio. Cineasta de prestigio en el país vecino, cuyos trabajos tanto en el campo del guion como en la dirección, han estado nominados hasta en ocho ocasiones a la Palma de Oro del festival de la Croisette. Suya es la cinta El rapto (2023) y esa obra maestra titulada Exterior Noche (2022). Ahora, el realizador nos regala un relato que disecciona a la sociedad italiana de los 80, poniendo en el foco el injusto caso de Tortora en un drama judicial que capta ese tema universal con el que tanto nos identificamos como público: el vía crucis de un hombre inocente.

A pesar de haber distribuido otras narrativas del país de la bota, Portobello es la primera miniserie original italiana creada por HBO Max.

‘Portobello’: la miniserie italiana que no te puedes perder

Según la sinopsis oficial compartida por la marca, Portobello presenta la siguiente trama: «Cuenta la historia de Enzo Tortora, el famoso presentador del programa de televisión de la vida real Portobello-emitido desde 1977 durante siete temporadas-, acusado por colaboradores de la justicia de formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Tortora fue encarcelado y juzgado durante años antes de ser absuelto definitivamente de todos los cargos».

La miniserie está escrita por el propio Bellocchio y los guionistas Stefano Bises (The New Pope), Peppe Fiore (No matarás) y Giordana Mari (Citadel: Diana). El reparto de Portobello está liderado por Fabrizio Gifuni, quien da vida a Tortora, mientras que Romana Maggiora Vergano encarna a Francesca Scopelliti, la compañera sentimental del presentador. Completando el trío protagonista encontramos a Lino Musella como Giovanni Pandico, el principal acusador cuyas declaraciones absurdas iniciaron el calvario de Tortora. El resto del elenco se configura con Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi, Fausto Russo Alesi, Mauro Aversano y Gianfranco Gallo.

Un hombre en el punto de mira. Un país mirando.#Portobello, la nueva serie de Marco Bellocchio, desde el 20 de febrero en HBO Max. pic.twitter.com/drTe0SmnUL — HBO Max España (@StreamMaxES) January 16, 2026

¿Cuándo se estrena?

El primer episodio llegará a HBO Max el próximo 20 de febrero. Después cada viernes, la plataforma lanzará un nuevo capítulo hasta la emisión final programada para el 27 de marzo.

Portobello ha recibido una respuesta unánimemente positiva por parte de la prensa especializada, destacando tanto la dirección de Bellocchio como las grandes interpretaciones del casting. Si a esto le sumamos su corta duración, todo parece indicar que en las próximas semanas, el servicio de streaming tendrá una nueva serie de cabecera en su top 10 más viral.