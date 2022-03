En la noche de ayer se celebraron los BAFTA 2022 (British Academy of Film and Television Arts), los mayores premios que otorga la Academia británica de Premios. En ausencia a la omnipresencia que otros años tenían los Globos de Oro, quizás esta vez más que nunca, estos galardones sean el último empujón que necesitan ciertas producciones para terminar triunfando el próximo 27 de marzo en los Oscar. De este modo, El poder del perro de Jane Campion se coronó la pasada madrugada con los reconocimientos más significativos del acto.

No obstante, la gran deconstrucción western de la cineasta neozelandesa no brilló todo lo que podría, debido a la derrota en ciertas categorías como la de Mejor Actor. El premio se fue directo para Will Smith, gracias a su trabajo en El método Williams y todo parece indicar que será él quien termine llevándose la futura estatuilla dorada. Tampoco fue la noche de los demás intérpretes para El poder del perro, ya que ni Jesse Plemons ni Kodi Smit-Mcphee obtuvieron recompensa por sus brillantes actuaciones en la categoría de Mejor Actor de reparto donde triunfó Troy Kotsur de CODA. Lo que sí que se llevó la historia filmada por Campion fueron los dos grandes reconocimientos de la noche; Mejor Película y Mejor directora.

‘Dune’, técnicamente perfecta

Tenía 11 categorías a sus pies, pero al final sucedió lo esperado. Dune destacó en todos los premios técnicos de los BAFTA 2022. Mejores efectos visuales, Fotografía, Diseño de producción, Sonido y la banda sonora compuesta por Hans Zimmer. Ciertamente sería muy extraño que la película de Denis Villeneuve no obtuviese estas mismas consideraciones en los Oscar, donde parte con 10 nominaciones. Eso sí, la Academia no ha contado con su trabajo como cineasta para la nominación a Mejor director.

‘Belfast’, Mejor película británica

No es que Kenneth Branagh se deba ir triste de esta noche de reconocimiento en la industria, pero lo cierto es que su Belfast estaba nominada en seis categorías y sólo se alzó con la de Mejor Película Británica, una en la que prácticamente no tenía rival. La Academia británica no iba a “pegarse un tiro en el pie”, descartando a su título mejor posicionado para los próximos Oscar.

Finalmente Drive my car volvió a llevarse un título internacional en detrimento de Madres paralelas de Pedro Almodóvar y de Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino.