El Pinocho de Tom Hanks ya tiene tráiler

Disney sigue con su plan de seguir creando películas de acción real de sus clásicos animados. No se les puede culpar de poco originales, pues la versión de Aladdin superó los 800 millones en la recaudación y el live action De El rey león es la cinta de animación más taquillera de la historia. Ahora, un año después de estrenar Cruella, la casa del ratón acaba de mostrar el tráiler de Pinocho:

When you wish upon a star…⭐

Watch the trailer for the all-new live action #Pinocchio and stream the movie, a #DisneyPlusDay premiere, September 8 on #DisneyPlus. 🧚🪄 pic.twitter.com/aNtGcNaTE1

