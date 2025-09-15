Es una de las peores adaptaciones del anime y llega hoy a Prime Video: ¿merece una segunda oportunidad?

En un mercado de la exhibición donde cada vez cuesta más lograr una recaudación que palie el desembolso de grandes presupuestos, el streaming se ha convertido en un aliado fundamental. Las plataformas representan ese espacio en el que ya sea por las malas reseñas o el nulo interés de los espectadores, los títulos tienen esa segunda oportunidad de poder ser vistas por un gran número de suscriptores. Y ese es precisamente el caso de la adaptación del mundo del anime que llega hoy a Prime Video. Nos referimos cómo no, a la versión de carne y hueso de la mítica serie de los 80: Los caballeros del zodiaco.

Estrenada en 2023, el live action desarrollado por Sony Pictures y Toei Animation sólo logró recaudar 7 millones de dólares en todo el mundo, suponiendo esta paupérrima taquilla una debacle económica para ambos estudios. Porque el filme dirigido por el polaco Tomasz Bagiński tuvo una partida presupuestaria de 60 millones a la que ni siquiera pudo acercarse, fruto de unas críticas que tildaron de «destrozo» y de «sin sentido» a esta versión de la creación del gran mangaka, Masami Kurumada. Pero ¿de qué trata realmente este anime que acaba de aterrizar hoy mismo a Prime Video? ¿es tan mala como asegura la crítica?

El anime estrella que llega a Prime Video

La sinopsis oficial de Los caballeros del Zodiaco es la siguiente: «Seiya es un adolescente callejero que pasa sus días luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Sin embargo, todo cambia cuando en una de esas peleas aparecen ciertos poderes místicos que desconocía poseer, viendo envuelto en un mundo de santos en guerra y de entrenamientos mágicos con los que deberá proteger a una diosa reencarnada. Para sobrevivir, Seya deberá aceptar su destino y sacrificarlo todo para ocupar el lugar que le corresponde entre Los Caballeros del Zodiaco».

La producción intentó apoyarse en la presencia de dos estrellas internacionales como Famke Janssen (saga X-Men) y Sean Bean (Juego de Tronos), rodeándose de la presencia juvenil menos notoria de Mackenyu Arata (Pacific Rim: Insurección), quien da vida al protagonista y Madison Iseman (Annabelle) en la piel de la diosa Atenea, reencarnada en el personaje de Saori Kido. Tras ellos, Diego Tinoco, Mark Dacascos, Nick Stahl, David Torok y T.J. Storm completan el elenco secundario.

El anime en el live action: fracaso tras fracaso

A diferencia del auge en las adaptaciones del mundo de los videojuegos, la animación japonesa todavía tiene pendiente dar con la tecla a la hora de versionar los relatos provenientes de las páginas del manga. Ya que este anime disponible en Prime Video sólo es una prueba más de lo mal que se le ha dado a Hollywood históricamente, trasladar las narraciones del género shônen al audiovisual. Ahí están los ejemplos de Dragon Ball, Death Note, Airbender (Avatar) o Aeon Flux. De momento, la única que parece haber estado a la altura ha sido la serie de One Piece producida por Netflix.

Los caballeros del zodiaco mantiene un 3,4/10 en Filmaffinity y un 21% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes. No obstante, su menos de dos horas de duración y su ligereza temática pueden convertirse en uno de esos entretenimientos que no exigen una gran implicación a los espectadores y otros incluso podrían encontrar en el desastre un aliciente que marque un inusitado interés por el morboso fracaso que supone el trabajo de Bagiński.