La película de ‘Minecraft’ llega al streaming: intentará aumentar sus ganancias en el mercado digital

Con permiso de Ne Zha 2, por el momento la película de Minecraft ha sido la gran sorpresa comercial de la taquilla. Porque, aunque se pronosticaba un buen rédito económico en el box office internacional, los números finales de la propuesta dirigida por Jared Hess han terminado confirmando que las adaptaciones del mundo de los videojuegos exitosos son un filón casi inquebrantable dentro de la meca del cine. Ahora, con las aspiraciones en salas prácticamente finalizadas, la IP de Mojang quiere seguir recaudando en las plataformas de streaming vía alquiler y compra, estando disponible desde ya mismo para que podamos disfrutarla en el mercado doméstico.

Distribuida oficialmente por Warner Bros. Discovery, lo habitual es que la película de Minecraft termine llegando de manera gratuita para los suscriptores de HBO Max. Pero de momento, la cinta sólo está disponible vía alquiler o compra en Apple TV +, Prime Video y Filmin. También podremos encontrarla en otras plataformas digitales como Microsoft, Google Play, Rakuten TV o incluso Youtube. Sea como sea, la versión cinematográfica del que es uno de los videojuegos más vendidos de la historia quiere ser igualmente una de las apuestas que más dinero logre en un mercado de video bajo demanda donde el público ya no está demasiado acostumbrado a pagar por una película o serie más allá de la propia suscripción del servicio de transmisión. No obstante y teniendo en cuenta las cifras logradas por la cinta protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, todavía podría faltar bastante para poder ver gratis dicho filme.

El precio regular del largometraje en alquiler es de 12,99€ y el de compra, 16,99€.

La película de ‘Minecraft’: sus números

Lo habitual es que tras su paso por caja en el streaming, la película de Minecraft logre entre 40 y 90 millones extra que se sumarían a unos 917 millones de dólares que la han convertido en la cinta Nº 76 con más recaudación de la historia. Muy lejos eso sí, de lo logrado por Super Mario Bros: La película (2023), con 1.360 millones en la taquilla mundial.

Porque a pesar de las malas críticas, la legión de fans no ha querido abandonar su apoyo a la licencia creativa, convirtiendo la exhibición en cines en un auténtico «fenómeno evento», el cual despertó cierta polémica debido a las tendencias descontroladas y de un gran número de jovenes asistentes sobreestimulados.

¿De qué trata ‘Minecraft’?

La sinopsis oficial de Una película de Minecraft es la siguiente: «Cuatro inadaptados (Garret ‘el basurero’ Garrison, Henry, Natalie y Dawn) se encuentran lidiando con sus problemas ordinarios cuando de repente, se ven arrastrados a través de un misterioso portal a un Mundo repleto de maravillas cúbicas, el cual se nutre de la pura imaginación. Para regresar a sus casas, tendrán que aprendes a dominar este mágico escenario, mientras se embarcan en la búsqueda mágica con un experto artesano llamado Steve. Juntos, su aventura les desafiará, teniendo que volver a conectar con las habilidades que hacen que cada uno de ellos sea único y altamente creativo…justo lo mismo que necesitan para seguir su camino en el mundo real».

Aparte de la presencia de Momoa y Black, la versión fílmica del videojuego cuenta con la presencia de Danielle Brooks (El pacificador), Sebastian Eugene Hansen (Cuestión de justicia), Emma Myers (Miércoles), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Jemaine Clement (Lo que hacemos en las sombras) y Rachel House (Thor: Ragnarok).

El futuro de los videojuegos en el cine

La próxima cartelera veraniega marcará el termómetro comercial del género superheroico con el estreno de Superman y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. Dos reboots clave para DC y Marvel, las cuales ya ven cómo poco a poco, las adaptaciones del mundo de los videojuegos se van adueñando de los grandes pelotazos económicos de la taquilla mundial. Y no sólo eso, sino que ocupan también la principal atención del streaming, como es el caso de The Last of Us 2 en HBO Max y Fallout en Prime Video. Antes de que termine el año, tendremos otros estrenos del universo de las consolas. Mortal Kombat 2, The Angry Birds Movie, Return to Silent Hill y Five Nights at Freddy’s 2.

A la espera de confirmar ciertas fechas y que ningún título sufra algún retraso, estas son algunas de las películas y series sobre videojuegos que nos esperan para el 2026: