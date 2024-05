Es la película del momento: el drama sentimental de Filmin con el que estarás 2 horas sin pestañear

La filmografía de algunas leyendas de la interpretación son tan amplias que no es raro que algunas grandes películas, pasen desapercibidas por el público con el paso de los años. Antes, el mercado doméstico permitía tener los títulos en su versión física para la compra o el alquiler. Pero esto no ayudaba a la hora de dar cabida o salida comercial a las películas más desconocidas de los grandes actores y actrices. Sin embargo, ahora con las plataformas de streaming nos ofrecen la oportunidad de rescatar esas historias, incluso poniéndose otra vez de moda a la par que algunos estrenos actuales. Es el caso del drama sentimental de Filmin, protagonizado por el que para muchos es el mejor actor de todos los tiempos: Al Pacino.

La cinta en cuestión es Nunca es tarde y se estrenó el pasado 2015. Dirigida por Dan Fogelman, el filme se presenta como una historia con componentes tristes, pero revestida de una comedia familiar que retrata temas como la madurez y el paso del tiempo y que además, está inspirada en una historia real. No es de extrañar ese buen rollo que Fogelman transmite con la puesta en escena y el ritmo, ya que antes de este debut como cineasta hizo las veces de guionista para largometrajes de animación de corte infantil, como pueden ser Cars, Bolt o Enredados. Pero también fue el responsable del libreto de Crazy Stupid Love, una de las mejores cintas de humor de la última década. En la pequeña pantalla, Fogelman es el creador de la exitosa serie This is Us. En 2018 filmó Como la vida misma, su segunda propuestas tras las cámaras pero…¿de qué trata Nunca es tarde?

El drama sentimental de Filmin

La sinopsis oficial de Nunca es tarde es la siguiente: «Inspirada en una historia real, Al Pacino interpreta al envejecido rockero de los 70 Danny Collins, que a pesar de su edad no puede renunciar a su vida llena de excesos. Pero cuando su manager le descubre una carta sin entregar que le escribió John Lennon 40 años atrás, decide cambiar de rumbo y embarcarse en un inspirador viaje para redescubrir a su familia, encontrar el amor verdadero y comenzar un segundo acto».

Pacino no es el único presente en este drama sentimental de Filmin. El reparto está lleno de auténticas estrellas de la primera línea de Hollywood. Por un lado, tenemos al ganador del premio de la Academia Christopher Plummer, Bobby Cannavale, Jennifer Garner, Josh Peck, Katarina Gas, Cassandra Starr, Melissa Benoist y la 5 veces nominada al Oscar, Annette Bening. Lejos de tener presencia en el circuito de premios, Nunca es tarde consiguió al menos, una nominación a Mejor actor principal (comedia o musical) en los Globos de Oro del 2016 dado que este perfectamente por aquel entonces éste, era uno de sus mejores papeles en años.

Lanzada por la distribuidora independiente Bleecker Street, el filme obtuvo críticas mixtas tras su paso por los cines hace 9 años, elogiando el trabajo de Pacino y del resto de su maravilloso cartel. La fotografía corrió a cargo de Steve Yedin, un habitual en los trabajos de por ejemplo Rian Johnson (Puñales por la espalda, Poker Face), mientras que los compositores Theodore Shapiro y Ryan Adams, confeccionaron la banda sonora original.

Steve Tilston: el Danny Collins real

La historia en la que se basa esta anécdota, es en realidad algo que le sucedió al músico novato Steve Tilston. Un guitarrista británico que fue compatriota de John Lennon, naciendo en la ciudad de Liverpool, 10 años después, en 1950. Desde su primer disco publicado en los 70, Tilston se convirtió rápidamente en una promesa de la escena, pero aunque pudiese dedicarse toda la vida a la música, no llegó a tener nunca una excesiva notoriedad ni en su país ni en el resto del mundo.

En los 80 fundó River Run, su propio sello discográfico, grabando a lo largo de su carreta más de veinte discos y convirtiéndose en una respetada figura de la escena folk británica. La carta de Lennon a Tilston llegaría como respuesta a una entrevista que le hizo la revista, donde resaltaba el miedo a que el salto a la fama pudiese influir en su manera de crear música. A raíz de aquella charla, el miembro de los Beatles le escribió una carta para tranquilizarle y desearle un buen futuro. El cantante no tendría constancia de esa misiva hasta treinta y cuatro años más tarde. Lennon incluso le dejó a llegar escrito su numero de teléfono, por si en algún momento deseaba llamarle.

Nunca es tarde únicamente está disponible en la plataforma de Filmin.