La película de David Lynch rechazada por Netflix: era «loca» y «caótica»

Entre grandes superproducciones como Alerta roja o El agente invisible, aunque parezca mentira, Netflix también tiene un hueco para el cine de autor. La prueba de ello se la encuentra uno, navegando por su propio catálogo y por qué no decirlo, en las propias decisiones de sus fichajes. El último de ellos es por ejemplo, Greta Gerwig. La directora de Barbie filmará dos entregas de la saga literaria de Las crónicas de Narnia, pero contratos estrella a parte, la “gran N roja” ha manejado tradicionalmente a varios autores clave del cine europeo, como pueden ser Jane Campion y El poder del perro o Romain Gavras y Atenea. Al mismo tiempo, la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph ha producido ciertas ficciones incluso demasiado arriesgadas para la marca. Hablamos aquí de Nicolas Winding Refn y su serie, Cowboy de Copenhague. En esta misma línea autoral seguramente estaba la película de David Lynch rechazada por el servicio líder del streaming. Una historia que según el propio cineasta iba a ser “espectacular”.

Con todas sus particularidades y manías, dentro de la mente de este director posiblemente encontramos dos maneras de concebir el cine. Una que bebía más de clásico y que se reflejó en obras como El hombre elefante o Una historia verdadera y después, el Lynch autoral y onírico. La figura que entiende el séptimo arte precisamente como eso, un arte. No intentes entender sus películas, ya que posiblemente ni él mismo sabe subvierte la compresión sencilla, en favor de provocar sensaciones al espectador. Transmitir, conectar y crear historias que generen un poso inolvidable. Este es el camino que eligió el estadounidense para su forma de dirigir y es ahí donde brillan sus grandes obras maestras: Mulholland drive, Carretera perdida, Corazón salvaje o Terciopelo azul. Por supuesto, un director con tantos fans de nicho, suponía un atractivo para la agenda más personal de Netflix y rápidamente, entraron en conversaciones para producir un filme ahora, tristemente cancelado. Por lo que desconocemos cómo iba a ser el regreso del realizador al terreno del largometraje desde su estreno en 2006 de Inland Empire. Sin embargo, hace algunas horas el director ha hablado sobre las razones del rechazo de la plataforma, dando algunos datos para entender de qué iba a tratar Snootworld, el título del filme que fue “demasiado lynch” para la propia Netflix.

La película de David Lynch iba a ser animada

En su reciente entrevista con Deadline, el director reveló que Netflix rechazó su proyecto, principalmente porque los cuentos de hadas están “pasados de moda”. Este, iba a ser un debut en la animación que llevaba dos décadas de proceso, coescribiendo Lynch el guion junto a la guionista de Pesadilla antes de Navidad y La familia Addams, Caroline Thompson. El director de Twin Peaks iba a escribir el segundo acto de una estructura estricta que se organizaría en tres divisiones de la historia: “No sé cuándo comencé a pensar en Snoots, pero hacía esos dibujos y luego comenzó a surgir una historia. Me reuní con Caroline y trabajamos en un guion. Recientemente pensé que alguien podría estar interesado en respaldar esto, así que se lo presenté a Netflix en los últimos meses, pero lo rechazaron”.

Después describió Snootworld como una historia “pasada de moda”, pues la animación actual trata de bromas superficiales. “Aparentemente la gente no quiere verlos. Ahora es un mundo diferente y es más fácil decir no que decir sí”, le explicaba al medio. La nueva película de David Lynch pasó entonces a manos de su hija, Jennifer, pero esta la rechazó por estar demasiado ocupada con el desarrollo de capítulos para miniseries como American Horror Story o la reciente Feud: Capote vs. The Swans.

Una historia «loca» y «caótica»

Por supuesto, el de Montana sigue buscando financiación para la película, aunque no ha confirmado de forma oficial si la dirigiría él o no. La última vez que se puso tras las cámaras en una “pieza completa” fue en la continuación de Twin peaks: The Return, emitida en 2017. La coguionista de la historia, le dijo a Deadline que la historia era ciertamente “loca” y “caótica”.

“Me deja sin aliento lo extravagante que es. Los Snoots son estas pequeñas criaturas que tienen una transición ritual a los ocho años, momento en el que se vuelven más pequeños y se les envía fuera un año para que estén protegidos. El mundo entra en caos cuando el héroe Snoot de la historia desaparece en la alfombra y su familia no puede encontrarlo, entrando en un mundo loco y magnífico”.