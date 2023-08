La película de acción de Netflix que sigue batiendo récords de forma imparable

A pesar de que últimamente sus proyectos no le estén dando el resultado que se esperaba, no se puede decir que Netflix no esté intentando apostar por crear franquicias de acción relevantes para sus suscriptores. Y es que Agente Stone ha tenido buenos números como producto, pero no ha alcanzado las expectativas de por ejemplo Alerta roja, el primer proyecto de la compañía con Gal Gadot. En cambio, sí que hay una película de acción de Netflix que está cumpliendo todas las expectativas, a la par que va superando poco a poco varios récords de la marca: Tyler Rake 2.

“La gran N roja” acaba de anunciar que la secuela protagonizada por Chris Hemsworth se ha convertido en una de las cintas más importantes de la historia de la plataforma. La empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph ha presentado una lista actualizada de sus 10 películas más populares desde que comenzó a medir estos datos en junio de 2021, y Tyler Rake 2 acaba de alcanzar el puesto número 10, gracias a sus más de 129 millones de reproducciones desde que se estrenase a principios de este verano. Esta historia de acción de Netflix tiene por delante a la primera Tyler Rake, la cual acumula desde su estreno en 2020, 135 millones de visualizaciones. No obstante, Tyler Rake 2 todavía se encuentra dentro de la ventana de medición de 91 días que la plataforma aplica a su contenido, por lo que todavía podría superar a su predecesora y colocarse en el noveno puesto.

‘Tyler Rake’: ¿la primera franquicia exitosa de la plataforma?

La entrada de Tyler Rake 2 en esta lista significa además la primera vez que Netflix tiene dos películas de la misma franquicia en su top de contenido más célebre. Un triunfo que parece dilucidar la insistencia con la que la compañía lleva tiempo intentando crecer como marca, ya que entre otras cosas, no posee las grandes IP que sus principales rivales, Disney + y HBO Max.

La secuela además parece haber expandido el universo del mercenario, explicando parte de su pasado y presentándonos a su exmujer, interpretada por Olga Kurylenko. También pudimos ver por primera vez el rol de Idris Elba, un contratista que cobrará todavía más importancia con la siguiente entrega.

Tyler Rake 2 vuelve a estar dirigida por Sam Grave, además de estar producida por los hermanos Russo. La historia, adapta la novela gráfica creada por Ande Parks y Fernando León González.