Paul Thomas Anderson encuentra en Leonardo DiCaprio al protagonista perfecto para su nueva película

El séptimo arte está de enhorabuena, pues por fin tendremos una de esas asociaciones clave entre dos figuras de la industria como son el cineasta Paul Thomas Anderson y el actor Leonardo DiCaprio. El director de Licorice Pizza escribirá, producirá y dirigirá al ganador del Oscar, en la que ha sido descrita como la propuesta “mas comercial” de la filmografía de del realizador.

Este largometraje estará producido por Warner Bros, quien parece querer hacerse con los proyectos más importantes de los próximos años con sus últimas asociaciones. Hace algunas horas por ejemplo, supimos que la compañía ha creado un trato creativo con Tom Cruise para crear proyectos de franquicias y títulos individuales protagonizados por él.

DiCaprio entre ‘The Wager’ y Anderson

Esta buena noticia cierra la puerta a la información que aseguraba que el bueno de Leo podría protagonizar The Movie Critic, la última película que dirigirá Quentin Tarantino. Esta, debería arrancar su producción el primer semestre de este 2024, con lo que el actor no tendría tiempo de involucrase en la despedida del realizador de Pulp Fiction tras las cámaras pues también debe asumir el protagonismo de The Wager, su siguiente colaboración con Martin Scorsese después de Los asesinos de la luna. Así, se descubre el misterio de aquella colaboración de la que DiCaprio todavía no podía hablar y que el periodista Jeff Sneider atribuyó al creador de Knoxville.

Actualmente, el intérprete se encuentra en plena promoción de premios de la adaptación de David Grann, la cual le consiguió una nominación a los Globos de Oro que finalmente se llevó Cillian Murphy por Oppenheimer. Seguramente, su personaje de Ernest Burkhart le proporcionará su séptima consideración al galardón en los próximos Oscar 2024, aunque manejando muy pocas probabilidades de éxito, al contrario que su compañera de reparto Lily Gladstone.

The Wager vuelve a adaptar un trabajo escrito por Grann, concretamente The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, an Murder. Un relato ambientado en 1740 que nos cuenta la historia de la tripulación de un buque británico varado en la costa de Brasil tras un conflicto con un barco español. Los que quedan, intentan sobrevivir en una isla hasta que un segundo navío retiene a otros tres marineros, acusando a estos de ser unos amotinados.

La agenda de DiCaprio ya era complicada de sumarse al proyecto de Anderson. Además de los dos largometrajes mencionados tiene pendiente el desarrollo de una cinta sobre el líder de la secta Jim Jones y Roosevelt, otra asociación con Scorsese que se materializará en un biopic sobre el presidente de los Estados Unidos.

Paul Thomas Anderson merece ya un Oscar

Al igual que le sucediese a DiCaprio durante muchos años, Paul Thomas Anderson es un cineasta que goza del respeto y de la admiración de académicos y cinéfilos pero que sin embargo, todavía no se ha podido hacer con una estatuilla. El actor finalmente lo consiguió por El renacido en 2016, tras 4 consideraciones al galardón desde que siendo muy joven sorprendió a todos con su rol en ¿A Quién ama Gilbert Grape? El caso del autor es todavía si cabe más sangrante y llamativo. Entre las nominaciones a mejor guion original y adaptado, dirección y mejor película, el californiano ha estado en las quinielas hasta 11 veces.

Alabado por la crítica, en los momentos de los circuitos de premios sus trabajos se han ido normalmente de vacío o en su defecto, se han materializado en alguna estatuilla para sus intérpretes o departamento artístico. Según informa Deadline, su nueva película con el actor de Titanic tendrá un presupuesto de 100 millones de dólares y comenzará su producción el próximo 21 de enero. Aparte de DiCaprio y Anderson, el filme estará producido por Sara Murphy y Adam Somier y con los productores ejecutivos de Warner Bros., Michael De Luca y Pam Abdy. En el reparto, también se ha confirmado la presencia de Sean Penn y Regina Hall.

DiCaprio: Al lado de los mejores directores

Con esta última colaboración, el que para muchos es la gran figura interpretativa de Hollywood en este siglo, demuestra que sigue queriendo trabajar bajo la mirada de los mejores cineastas de la historia. Su asociación con Scorsese es bien conocida por todos, ya que The Wager marcará la séptima vez que ambos se pongan juntos al frente de un proyecto. Pero Leo, ha prestado mucha atención durante su carrera a los grandes narradores de los estudios y estos, rara vez han podido rechazar su talento y magnetismo con el público.

Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Steven Spielberg, Alejandro González Iñárritu, Sam Mendes, James Cameron, Adam McKay, Baz Luhrmann, Clint Eastwood, Danny Boyle, Sam Raimi o Ridley Scott suponen una carrera que pocos intérpretes hoy en día pueden igualar. ¿Lo mejor? DiCaprio todavía tiene 49 años, por lo que de seguro, esta magnífica lista seguirá creciendo.