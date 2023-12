¿Será Leonardo DiCaprio el protagonista de la última película de Quentin Tarantino?

La cinefilia y el mundo, permanece expectante sobre el último proyecto en el que veremos a Quentin Tarantino sentarse en la silla de director. Sabemos que se llamará The Movie Critic y que al igual que Érase una vez en Hollywood, será un ejercicio de metacine en Los Ángeles de los 70. Pero al mismo tiempo, se ha descartado tanto el protagonismo de un personaje femenino basado en Pauline Kael, como que el casting tenía previsto escoger a nombres de la talla de Jesse Plemons. Ahora, parece que el nuevo rumor recae sobre Leonardo DiCaprio, quien no estaría dispuesto a perderse la despedida del cineasta de Pulp Fiction.

Los rumores sobre la participación del ganador del Oscar han crecido en las últimas semanas debido principalmente a dos vías. Lo despejada que parece tener DiCaprio la agenda para 2024 y que The Movie Critic tendría una fuerte influencia de Taxi Driver. Durante años, Leo ha manifestado su obsesión por el personaje de Travis Bickle y que este nuevo filme está guionizado desde la alienación de ese personaje, podría ser lo suficientemente atractivo para el reconocido intérprete. Por último, está el hecho de DiCaprio haya participado en dos (Django Desencadenado y la propia Érase una vez en Hollywood) de las últimas tres filmaciones del realizador norteamericano.

Una teoría del periodista Jeff Sneider

La conversación de esta nueva posibilidad ha surgido después de que el propio actor asegurase tener una nueva película de la que cree que no “se le permite hablar”. Así que ahí estaba el periodista Jeff Sneider para publicar en su blog un artículo, especulando sobre si ese proyecto podría ser The Movie Critic. Por tanto, empezó comentando que existían tres grandes proyectos posibles para el futuro más inmediato de Leo.

El primero de ellos ya lo conocíamos, ya que es The Wager. El nuevo título de Martin Scorsese sobre otra obra de David Grann que obsesiona al director de Uno de los nuestros. Por tanto, no tendría sentido que nuestro protagonista no pudiese hablar de ella. La segunda sería una primera colaboración entre DiCaprio y Paul Thomas Anderson. Un filme sin titulo que no se ha concretado por culpa de la huelga de Hollywood. Por último claro está, tendríamos a The Movie Critic, la cual es la opción que más se acerca a la realidad según Sneider.

¿Os gustaría volver a ver a estos dos genios colaborando juntos una última vez?