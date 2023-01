¿Se pasará ‘Miércoles’ de Netflix a Amazon Prime Video?

A principios de semana, el diario The Independent informaba de que la serie Miércoles podría tener los días contados en Netflix. La serie dirigida por Tim Burton sobre la joven de La familia Addams hipotéticamente se trasladaría a la plataforma de streaming de Amazon Prime Video para una segunda temporada, debido a que la franquicia es propiedad de la Metro Goldwyn Mayer (MGM) y como sabemos, esta fue comprada por la empresa fundada por Jeff Bezos el año pasado. Pero, ¿corre de verdad ese riesgo la historia del personaje interpretado por Jenna Ortega?

Lo cierto es que de momento, ninguno de los dos gigantes de video bajo demanda se ha pronunciado comentando el artículo del medio. Es decir, que por ahora no existe una confirmación ni un desmentido oficial. Eso sí, según un informante de Indiewire, el acuerdo entre Netflix y MGM se cerró mucho antes de que la empresa comprase la productora del icónico león. Por ahora, no existe un caso con estos precedentes, más allá de cuando la plataforma HBO recuperó Friends de forma exclusiva. Pero lo cierto es que la compra de la empresa por valor de 7.600 millones de dólares buscará de seguro, aprovechar al máximo el redito de las nuevas licencias nutriendo de contenido a Prime Video. Sin embargo, no se descarta que por el momento la actual dueña de los derechos admitiese la explotación de estos vía terceros, hasta conseguir planificar bien una oleada de contenido propia. Por lo que en ese caso, sin duda Netflix seguiría siendo el hogar ideal para Miércoles.

Entonces ¿de dónde surgen todas las dudas con la IP? Pues que por el momento, la plataforma de “la n roja” todavía no ha renovado la serie para una segunda temporada, a pesar de que los showrunners ya están buscando ubicaciones y planeando la continuación. Una práctica que no debería llevarnos a sacar conclusiones precipitadas, pues es habitual que sin confirmar las renovaciones se planteen antes los caminos que recorrerán las series y secuelas en el streaming.

En su primer mes, la primera temporada de Miércoles tuvo una gran repercusión, con un total de 1237 millones de horas reproducidas. Una cifras que la convierten en la segunda serie en inglés más vista de la marca, tras la temporada 4 de Stranger things. El spin-off de los Addams estuvo cinco semanas en el número uno mundial desde su debut, arrebatándole el puesto a la serie sobre Jeffrey Dahmer.