La palabra «putero» se cuela en ‘Cifras y letras’ por el error de una concursante

Momento sorprendente y viral el que se ha vivido en el programa Cifras y letras por culpa del error de una concursante que dijo la palabra «putero». Uno de los concursos familiares de La 2 de TVE , que ha vuelto a emitirse hace poco, ha sido objeto de burla en redes sociales por lo que le ha ocurrido a Pilar, una de las participantes que tuvo que ha tenido que encontrar sinónimos de enterrado y también de infiel que pudieran formarse con las letras disponibles, a saber: S, E, A, T, P, U, L, O, R y D. La mujer, que sólo tenía dos segundos para contestar, ha dicho primero la palabra «sepultador» como sinónimo de «enterrador” pero para «infiel» no se le ha ocurrido otra que «putero». Al decirla, Elena Herraiz, la experta en linguística del espacio de la cadena pública, rompió a reír. El vídeo se ha hecho muy popular en redes superando las 600.000 reproducciones y ya es historia del programa. Pero tal y como ha aclarado el presentador tras el revuelo causado: «Putero es una palabra registrada. Buscábamos adúltero. Ojalá no existieran los puteros».

Aunque sean formatos grabados, editados y destinados a un público familiar, en los concursos siempre hay espacio para errores y anécdotas que, dado su contexto, se hacen virales. Esto le acaba de ocurrir a Cifras y letras, el programa que ha regresado a emitirse en La 2 de TVE y que ha regresado por todo lo alto con una anécdota que se ha hecho muy popular. Y es que el formato presentado por Aitor Albizua ha sabido transformar en algo cómico una anécdota que bien podría haber sido objeto de polémica.

Pilar, una de las concursantes, ha tenido que enfrentarse a una prueba cuando el presentador le ha pedido buscar «Sinónimos de enterrador y también de infiel que pudieran sacarse del listado de letras que se mostraba en pantalla, asaber: S, E, A, T, P, U, L, O, R y D. El tiempo para contestar ha sido sólo de unos segundos pero la participante, ha activado el pulsador muy rápido, dispuesta a contestar de manera muy segura. Así, seria y convencida de sí misma, Pilar ha optado , primero, por la palabra «sepultador» como sinónimo de «enterrador». Era la única y más obvia opción. Pero de repente, sin pensárselo, ha dicho «putero» como sinónimo de «infiel».

Se nos ha salido la cena de la boca. Hubiera sido un puntazo pero… 10 puntos para Raquel. #cifrasyletras pic.twitter.com/1Aw2TKWl1D — La 2 (@la2_tve) June 4, 2024

Tras la contestación de la concursante, Elena Herraiz, la experta en lingüística, ha hecho un gesto amable y muy educado pero no ha podido romper a reír mientras ha explicado que «no era putero la palabra que buscábamos, era adúltero». Pilar, presa de la vergüenza, pero también de la risa, ha intentado taparse la boca a modo de autoreprimenda mientras ha querido disculparse entre las risas del resto de concursantes, presentador y expertos. Herraiz ha querido consolar a la participante asegurando que «sepultador está perfecta». Mientras Aitor Albizua ha admitido que «[putero] es una palabra y podía ser, pero en este caso no era la que estábamos buscando». Lamentablemente los puntos son importantes y Pilar ha perdido ante su rival, Raquel, esos 10 puntos que le podían permitir ganar: Albizua la ha despedido con halagos: «Has sido una concursante excepcional, qué bien lo has hecho».

Obviamente, el momento se ha hecho viral y ha sido carne de meme para muchos usuarios de las redes sociales. El tuit, en X (antes Twitter), del vídeo del percance (desde la cuenta oficial de Cifras y letras) ha superado ya las 600.000 reproducciones. El propio presentador ha salido al paso del momento viral y ha escrito que : «Putero es una palabra registrada. Buscábamos adúltero. Ojalá no existieran los puteros».