Pablo Motos carga contra Pedro Sánchez: «El que se hace la víctima no asume ninguna responsabilidad»

Pablo Motos ha cargado contra Pedro Sánchez el mismo día de la comparecencia del presidente del Gobierno después de conocerse la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE, una vez se hizo público un informe demoledor de la UCO. Este terremoto político ocupó gran parte de la tertulia semanal de El Hormiguero en Antena 3. El presentador opinó que lo único que ha hecho Sánchez ha sido echar balones fuera: «Hacerse la víctima le vino muy bien la otra vez. El que se hace la víctima no asume ninguna responsabilidad, la culpa es de los demás. Decir que lo siente muchísimo cuando ha sido el que ha puesto a esas personas en esos cargos es su responsabilidad. Si lo sabías eras cómplice y si no lo sabías eres incompetente».

La primera en hablar durante la tertulia del jueves 12 de junio de El Hormiguero fue la periodista Cristina Pardo, quien habló así de la dimisión de Santos Cerdán y de la comparecencia de Pedro Sánchez: «Creo que a Pedro Sánchez le ha faltado autocrítica. Creo que ha cometido los mismos errores que ya hemos visto en este país en comparecencias anteriores. Sánchez ha dicho sobre Cerdán: No debimos confiar en él, quiero pedir perdón a la ciudadanía. Rajoy dijo sobre Bárcenas: Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que no la merecía. Pido disculpas a los españoles».

«Y luego le han preguntado a Pedro Sánchez por la presunta financiación ilegal del PSOE y ha dicho que no puede ser, porque sus cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas, que es algo que dijo muchísimas veces el PP, que ha dicho también Vox, que han dicho todos los partidos sobre los que en algún momento ha habido alguna sombra de sospecha», apuntó Pardo además de añadir que: «Yo creo que van a salir más informaciones».

El siguiente en tomar la palabra fue el tertuliano Juan del Val, quien dijo: «Me quedo con la parte esta de que le ha faltado autocrítica. Claro, estamos hablando de Pedro Sánchez, a lo mejor la frase que ha dicho de yo no soy perfecto a él le parece hasta donde puede llegar su autocrítica».

Aquí fue cuando Pablo Motos, el presentador, intervino y dijo: «Hacerse la víctima le vino muy bien la otra vez. El que se hace la víctima no asume ninguna responsabilidad, la culpa es de los demás».

Más tarde, Motos volvió a hablar sobre las palabras de Pedro Sánchez en su comparecencia y dijo: «Perdón piden los niños. Los adultos asumen la responsabilidad. Para saber si le perdonamos o no, que haga unas elecciones y los españoles digan abiertamente si le perdonan o no. Decir que lo siente muchísimo cuando ha sido el que ha puesto a esas personas en esos cargos es su responsabilidad. Si lo sabías eras cómplice y si no lo sabías eres incompetente».