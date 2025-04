El pasado lunes 28 de abril, gran parte de España se vio sometida a un apagón sin precedentes. A las 12:30 horas aproximadamente, prácticamente todo el país se quedó sin electricidad, por lo que muchos se quedaron atrapados en ascensores, en interminables atascos al no haber semáforos e, incluso, estuvieron durante horas completamente incomunicados al no funcionar correctamente la red móvil. Una situación absolutamente impresionante que, desde luego, no dejó indiferente a nadie. Esa misma noche, contra todo pronóstico, Pablo Motos y su equipo prepararon todo lo necesario para intentar emitir El Hormiguero en directo a pesar de no tener luz. Por fortuna, tan solo un rato antes de comenzar el programa, la electricidad comenzó a llegar a Madrid. Aun así, se vieron escenas inéditas como el hecho de que apenas había gente entre el público, ya que tan solo unos pocos habían llegado a las instalaciones del programa que se emite, de lunes a jueves, en Antena 3.

Como no podía ser de otra manera, aprovechando esta complicada ocasión que tuvo que atravesar gran parte del país, Pablo Motos quiso dirigirse a su audiencia. Y lo hizo con una apertura a la que, desde luego, no estamos acostumbrados: «Hola a los quince que habéis venido. Estamos en shock con el apagón». Ese pequeño número de personas lograron llegar a plató andando, puesto que se recomendaba no utilizar ni vehículo ni transporte público. Fue entonces cuando el presentador de El Hormiguero quiso hacer una importante reflexión: «Jamás pensé que nos íbamos a encontrar en algo así. Solo nos tienen que quitar la luz y la vida sería un caos». Además, quiso hacer hincapié en la enorme dependencia que tiene la sociedad no solamente a la electricidad, sino también a la tecnología, puesto que, sin luz, no hay acceso a cosas tan simples como son móviles, dinero electrónico o, incluso, medicamentos.

«La tecnología se ha metido en todos los rincones de nuestra vida», reflexionó Pablo Motos. Todo ello mientras mostró cómo el equipo del programa se había preparado para una emisión atípica en la que la incertidumbre y el desconcierto estuvieron presentes durante las horas en las que se produjo el apagón. Algo que ocurrió en millones de hogares de España.

A lo largo de este programa, en el que contó con la visita de Juan y Medio, el presentador valenciano recordó a los espectadores las advertencias de la Unión Europea de tener preparado un kit de supervivencia, cuyo objetivo no es otro que poder hacer frente a situaciones tan peculiares como la que vivimos el pasado lunes 28 de abril.

«En este momento todo es muy raro, no sabemos ni qué vamos a cenar», comentó, volviendo a incidir en esa vulnerabilidad que nos ha dejado este histórico apagón que, como aseguró Pablo, sin electricidad colapsa la vida diaria pero, a su vez, también la estabilidad económica: «La solidez de nuestra economía también se sostiene sobre la luz».

Fue entonces cuando aprovechó la atención de su audiencia para incidir en que esta entrega de El Hormiguero iba a ser diferente a lo habitual, ya que la prioridad era acompañar e informar a los espectadores de todo lo que estaba ocurriendo. Además, aprovechó para lanzar una nueva reflexión tras el apagón: «Sin luz no somos nada, somos más frágiles de lo que pensamos».