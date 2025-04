El lunes 28 de abril será un día para recordar para todos los españoles por culpa del gran apagón que dejó a todo el país incomunicado, una situación que convirtió a la radio en el gran medio de comunicación, ante la imposibilidad de millones de personas de ver la televisión o de acceder a internet. Eso hará que las audiencias se vean afectadas, algo que seguro que sufrirá El Hormiguero, que fue uno de los pocos programas que pudo emitirse con relativa normalidad, ya que por la noche la luz comenzó a llegar a muchos de los puntos del país que llevaban horas a oscuras.

Juan y Medio fue el invitado del lunes del programa de Pablo Motos, algo que no ha sido nada sencillo, puesto que él trabaja cada día en Sevilla, por lo que su llegada a Madrid ha sido un verdadero milagro. El presentador triunfa cada tarde en Canal Sur con el programa La tarde, aquí y ahora, por eso había tenido que hacer todas las gestiones con el canal andaluz para faltar a su puesto, siendo sustituido por Pepe da Rosa. Pese a los problemas, Juan pudo llegar al plató y contar cómo ha sido su odisea para llegar. «He flipado un poco porque es como volver a un tiempo que yo recuerdo de niño, en Almería, en el campo. Sin luz», ha comenzado diciendo.

«No tengo pilas para la radio que me permitiría estar informado. Es increíble la desinformación. Y atravesar Madrid sin semáforos funcionando, eso tiene guasa», añadía. Lo cierto es que la capital de España ha sido un auténtico caos desde que a las 12:30 del mediodía la electricidad se parase, creando enormes atascos y provocando que millones de personas tuvieran que volver a su casa andando por la ciudad.

Nada más arrancar, el andaluz ha querido lanzar un palo a Pedro Sánchez, que ha tardado más de cinco horas en salir a dar explicaciones de lo que estaba pasando en plena crisis. «Todo es mucho más complicado de lo que parece. Ahora, eso sí, sale el presidente y dice que es una oscilación, y tú dices: Claro, cómo no. Yo ya lo sabía», ha dicho con mucha ironía.

Pese a que la actualidad mandaba, lo cierto es que Motos y su equipo han intentado realizar un programa habitual, por lo que pronto han cambiado de tema, para hablar de la labor que Juan hace en la televisión pública andaluza. Su espacio es especialmente conocido por su sección en la que los mayores buscan pareja, algo que se ha convertido en un verdadero servicio público para muchos de ellos y evitar la soledad en sus últimos años de vida.

«Todavía me cuesta superar, y se me atranca la voz y se me humedecen los ojos, cuando dicen que su marido o su mujer, antes de morir, les ha dicho que vayan donde Juan y Medio porque no quiere que se quede sola o solo», ha dicho emocionado en el plató de El Hormiguero.

Aunque comenzó siendo muy criticado por esta sección, lo cierto es que con el paso de los años se está reconociendo la labor de Juan y Medio y todo su equipo, tanto que ahora es uno de los ejemplos más claros de servicio público en televisión. Los premios le han terminado llegando, como por ejemplo la medalla de oro de Andalucía a la solidaridad y la concordia, con la que se reconoce su trabajo y su ayuda por los demás.