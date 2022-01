Ya estamos entrando en la recta oficial para poder ver por fin en los cines el primer gran estreno de superhéroes del 2022: The Batman. La cinta que resetea el universo del justiciero de Gotham cuenta con Robert Pattinson en el papel de un impulsivo, furioso y un tanto gótico Caballero Oscuro, que debe enfrentarse al Enigma que han creado el director Matt Reeves y el actor Paul Dano. La producción de Warner Bros Pictures acaba de publicar un nuevo y corto tráiler, centrado en el misterio principal de esta nueva historia: ¿Qué secretos esconde Gotham y de qué modo está relacionada la familia Wayne?

