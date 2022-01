El equipo de la nueva película del caballero oscuro sigue de promoción, proporcionándonos datos y detalles sobre cómo será esta nueva versión del defensor de Gotham. De momento se sabe que será la más larga jamás hecha sobre el personaje, durando casi tres horas (muy cerca de la extensión de Vengadores: Endgame). También sabemos que los personajes (héroes y villanos) tienen una clara influencia de la cultura popular. Por ejemplo, Zoë Kravitz y su coordinador de lucha se inspiraron en movimientos felinos para la forma en la que combate Catwoman, mientras que el pingüino de Colin Farrell tiene una fuerte semejanza con Fredo de El padrino. Ahora, el director de la cinta, Matt Reeves, ha hablado sobre uno de los aspectos más comentados de Bruce Wayne en The Batman: la sombra de ojos.

El cineasta habló con Esquire sobre el maquillaje oscuro que puede apreciarse en el tráiler, cuando este joven e inexperto justiciero se quita la máscara después de estar combatiendo el crimen. “Me encantó la idea de quitarme (la máscara) y debajo está el sudor y el goteo y toda la teatralidad de convertirme en este personaje”, señalaba Reeves al medio. Y es que, según las informaciones, el director de El planeta de los simios le dijo a Pattinson que quería hacer un “Batman realmente sucio y desgastado”.

El propio actor hablaba de este nuevo Bruce Wayne en The Batman con Moviemaker, asegurando que al principio no creía demasiado en el rol: “Si miras demasiado a la luz (la máscara) se ve completamente ridícula y estás usando un disfraz de Halloween. Pero si estás como dos milímetros (mirando) hacia abajo, es como oh, eso es completamente totémico y se ve exactamente como se supone que debe verse. Pero aprender a sentir eso y aprender a reaccionar a cómo la luz golpea, toma una eternidad”.

En su parte más deprimida y en esa aura oscura, esta versión del millonario se ha basado en el cantante Kurt Cobain, sin embargo el rostro del justiciero después de luchar no es lo inmaculado que era el semblante del líder de Nirvana. Lo que es seguro es que, en cuanto a género, The Batman es el largometraje que más se acerca al thriller y al mundo de los detectives, como el propio Pattinson reconocía de sus conversaciones con Reeves: “En la primera reunión decía que queríamos apoyarnos en el aspecto detectivesco más grande del mundo”.

Ya no queda nada para poder disfrutar de este nuevo reboot de Batman. La película se estrenará el próximo 4 de marzo.