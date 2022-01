Hoy en día las superproducciones de la industria suelen ser cada vez más largas. Para demostrarlo, sólo hay que pensar en los títulos más destacados del pasado 2021. Sin tiempo para morir, la despedida de Daniel Craig como 007 se convirtió en la cinta de James Bond más larga de la franquicia, con casi dos horas y tres cuartos de duración. Del mismo modo, Spider-Man: No way home, a través de una longitud de metraje similar a la de la historia de la MGM, pasó a ser la producción del hombre araña más larga del cine. Por tanto, el reboot The Batman que ha preparado Matt Reeves no podía ser menos: Durará casi tres horas.

Según The Hollywood Reporter, The Batman tendrá una duración de 2 horas y 55 minutos. Esta característica la convierte automáticamente en la película de Batman más larga en solitario, pero también en una de las primeras en el género, por detrás de Vengadores: Endgame, la cual tuvo una duración de 3 horas y 1 minuto.

Fuera de los cines, el indiscutible récord lo mantiene La liga de la justicia de Zack Snyder, con 4 horas y 2 minutos de duración, un metraje sorprendentemente extendido si lo comparamos con las dos horas de la versión en cines de Joss Whedon.

Ningún fan puede quejarse de las alegrías que produce cualquier nueva información del regreso del murciélago, teniendo en cuenta que de momento, se ha mantenido el 4 de marzo como fecha de estreno y sus adelantos, no han propiciado otra cosa que aumentar el hype. La producción de Matt Reeves es el primer gran estreno del 2022 y cuenta con un reparto espectacular: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright y John Turturro son tan sólo, algunos de los nombres que aparecerán bajo la batseñal de esa nueva Gotham, más oscura y cercana al thriller que nunca.

No parece que vaya a ser una historia aislada, teniendo en cuenta que Warner querrá procurar algo de continuidad a este nuevo Batman encarnado por Pattinson. Independientemente del resutado final no será el único actor que represente el papel, ya que en The Flash tanto Ben Affleck como Michael Keaton volverán a asumir sus antiguos Bruce Wayne e incluso, Keaton repetirá, pues aparecerá también en la película individual de Batgirl.