Nuevo tráiler de ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’: La precuela de ‘Los juegos del hambre’

Como bien ya sabe tradicionalmente Hollywood, cuando uno no puede continuar una saga o franquicia hacia adelante ¿qué es lo que hace? Efectivamente, echar la vista atrás y generar precuelas. El pionero de esto fue George Lucas con Star Wars y ahora, le ha tocado el turno a Los juegos del hambre, a través de Balada de pájaros cantores y serpientes. Un filme del que Lionsgate nos ha mostrado un nuevo tráiler.

Witness the rise of power. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes – only in cinemas & IMAX November 17. #TheHungerGames pic.twitter.com/GTzoFYwqn7

