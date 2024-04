El nuevo éxito de Prime Vídeo: descubre el peliculón de época que ya han visto todos

En la era del streaming, no es raro ver cómo películas de países menos conocidos se convierten en éxitos globales. Este fenómeno es común en muchas plataformas y se evidencia al revisar los logros recientes. Por ejemplo, series y películas como la alemana Dark, la noruega Troll, o el éxito español La casa de papel.

Hoy, la recomendación se enfoca en un éxito similar que está cautivando a los espectadores en Prime Video: se trata de una película húngara que está marcando tendencia y capturando la atención de la audiencia internacional.

El telefilme en cuestión es El cortejo, un drama de época ambientado en los años 20 y rodado por Krisztina Goda. Una directora del propio país de la producción (como era de esperar), la cual se ha formado en la pequeña pantalla del este de Europa desde 1998. Goda tuvo que esperar hasta el 2005 para debutar en el campo del cine con Sólo sexo y nada más y alcanzar cierto reconocimiento entre sus fronteras en el 2010, cuando Camaleón fue preseleccionada por Hungría para representarla en los Oscar. A nivel comercial, fue la escogida por Flashback Productions para hacerse cargo del remake de la italiana Perfectos desconocidos (España tuvo su propia versión con Alex de la Iglesia a los mandos) con el nombre de Búék, aunque también tiene un título reseñable llamado Hijos de la gloria. Pero esta es en realidad, su primer éxito en Prime Video y por tanto, fuera del país que la vio nacer como cineasta. Conociendo sus antecedentes como creadora, ya podemos descifrar de qué trata El cortejo.

¿De qué trata este éxito de Prime Video?

La sinopsis de El cortejo es la siguiente: «En Hungría, Ida es una joven que abandona el convento en el que vivió los últimos años para regresar a la casa familiar. Una vuelta que no le sienta nada bien a su padre. Para solventar la situación, decide publicar un anuncio en el que ofrece una buena dote y a su hija como cónyuge para quien se quiera casar con ella. El casamiento al principio le parece una idea terrible a Ida, pero entonces hace su entrada Csaba Balogh, genial pintor que responde al injusto anuncio de su padre. Sólo que las primeras citas no salen como ella esperaba».

Como en todo drama romántico, las historia lleva a equívocos sobre los roces de esta nueva pareja. Mientras ella se resiste a casarse con Csaba porque el tenga una mera recompensa económica , él piensa que desconfía de Ida y piensa que ella no es una mujer de honor, pues publicar tal anuncio no es algo habitual en la época. El desarrollo de la trama les llevará a convivir juntos forzosamente, hasta descubrir algunos atributos y actitudes de cada uno que les hará acercar posturas, hasta un respeto correspondido y por qué no, hasta un cariño inesperado.

Los personajes principales están encarnados por Júlia Mentes y Barnabás Rohonyi y el resto del elenco se completa con Gábor Hevér, Angéla Stefanovics, Márk Ember, Béla Mészáros, Lehel Kovács, Éva Bata, Vera Sipos y Roci Lovas. A pesar de que se trate de un éxito de Prime Video, no es un contenido original de la compañía fundada por Jeff Bezos, sino que está producida por Film Positive Productions y su distribuidora principal ha sido la MTVA. El cortejo adapta la novela original escrita por Géza Gárdonyi, un autor húngaro que publicó el libro en 1924. En su momento se dio a conocer por la serie de cuentos titulada Gábor Göre, donde satirizaba la vida de los campesinos. Esta es la segunda adaptación de la obra de Gárdonyi, pues en el 68, Zoltán Várkonyi dirigió Egri csillagok. No es lo primera vez de esta notoriedad para el cine húngaro. En 2016, El hijo de Saúl de László Nemes consiguió el Oscar a Mejor película Internacional. Una consideración gigantesca para un país pequeño y con pocos recursos para la cinematografía, que tiene como principal referente en el séptimo arte a Béla Tarr, el director más reconocido de la nación.

Un género anecdótico en el streaming

Este drama de época es el principal éxito en Prime Video, pero la plataforma tiene otras grandes películas y series sobre el género. Por un lado, tenemos títulos como Adiós a la reina, Retrato de una mujer en llamas o Midiendo el mundo. En el terreno de las series, a nivel español está Velvet o la casi interminable, El secreto del puente viejo.

Un subgénero que parte del registro dramático del celuloide y del que es particularmente sorprendente su éxito en una plataforma de streaming. Sobre todo teniendo en cuenta que los suscriptores quieren cada vez, consumir formatos más cortos e historias algorítmicas preconcebidas y preparadas para que la audiencia las consuma en un segundo plano, mientras ojean los smartphones. Si bien, la competencia de Prime Video tiene precisamente a los Bridgerton, una serie de Netflix de época que ha creado tres exitosas temporadas.