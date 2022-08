La nueva serie turca que te atrapará hasta más que ‘Love is in the air’ (‘En el corazón de la ciudad’)

Las series turcas se han convertido en un éxito de audiencia seguro para las cadenas de televisión y las plataformas de streaming. Ficciones en las que sus ingredientes suelen ser el amor, el suspense y un toque de misterio. El canal de Mediaset Divinity apuesta por estas producciones turcas y estrena las series El juego de mi destino y En el corazón de la ciudad. Esta última se ha convertido en una de las más esperadas tras el éxito de Love is in the air.

La serie En el corazón de la ciudad está protagonizada por Kerem Bürsin, que es el protagonista de Love is in the air junto a Hande Erçel. En esta nueva serie, que Divinity estrenará muy pronto, interpreta a Ali Yörenç un marinero que regresa a Estambul, su ciudad natal, y allí conoce a una hermosa joven junto a la que vivirá una gran aventura. El amor y el destino se cruzarán en sus vidas y todo cambiará para siempre

Cuando el pasado vuelve

Ali, el protagonista de En el corazón de la ciudad tuvo una infancia muy dura ya que cuando solo tenía cinco años su madre murió de forma repentina y tiene que ser adoptado por Raúl. Además, fue testigo del asesinato de su madre y tiene un mal recuerdo de Estambul. Ahora trabaja como un tripulante de un barco de carga que se ve obligado a desembarcar en la capital turca veinte años después.

Los pasos de Ali se cruzarán con los de Derin, una bella bailarina de la que se enamorará a primera vista. Todo un flechazo. Con ella volverá a descubrir Estambul aunque tendrá que alejarse de varios obstáculos que le recuerdan los fantasmas del pasado.

El reparto de En el corazón de la ciudad

El actor turco Kerem Bürsin, que se hizo famoso con su papel en la comedia romántica Love is in the air, interpreta a Alí el protagonista de En el corazón de la ciudad. La bella actriz Leyla Lydia Tugutlu a la que ya vimos en la ficción Dulce Venganza da vida al personaje de Derin.

En el reparto de la serie El corazón de la ciudad también están los actores Osman Alkaş como Rauf Dağlı, Burak Tamdoğan como Tekin Mirkelamoğlu, Seda Akman como Belgin Mirkelamoğlu y Defne Kayalar como Nesrin. Además, también están Ali Yörenç como Yiğit Bursalı, Nilperi Şahinkaya como Aslı Tanöz, Hakan Çimenser como Mithat Görgünoğlu, Berrak Kuş como Süreyya Bursalı, Bengü Ergin como Elif, Barış Akkoyun como Seyit, Selim Türkoğlu como Veysel y Serkan Börekyemez como Oğuz, entre otros.