La nueva categoría de los Oscar que podría llegar en 2024

Parece que la próxima edición de los Premios Oscar tendrá bastantes cambios. Desde la modificación de la categoría a mejor intérprete, potenciada por la polémica de la pasada edición con la nominación de Andrea Riseborough, hasta el nuevo requisito de la categoría a mejor película, la ceremonia de las codiciadas estatuillas pretende dejar de avivar las polémicas y sobre todo, premiar la experiencia cinematográfica. Ahora, sabemos gracias a una entrevista con Comic Book Movie que el director Chad Stahelski ha hablado con la Academia para concretar una nueva categoría de premios: el Oscar al mejor especialista o doble de acción.

No es arbitrario que Stahelski sea la persona que reclama este Oscar para esta posición tan demandada en el circuito de películas de acción de la industria. Antes de ser conocido mundialmente por ser el director de la franquicia John Wick, Stahelski ha sido doble de riesgo y coordinador de especialistas en incontables producciones, entre ellas la saga Matrix, Spider-Man 2, Alien: Resurrección y El cuervo, entre otras.

“En los últimos dos meses, nos hemos reunido con miembros de la Academia y hemos mantenido estas conversaciones y, la verdad, han sido increíblemente positivas e instructivas”, contaba Stahelski. El cineasta explicó que por lo que él mismo sabía, no habían existido conversaciones con nadie de la Academia para tratar el tema ni ningún grupo del mundo del cine de acción se había sentado en la mesa con los académicos para debatirlo: “Creo que por primera vez, hemos hecho movimientos reales hacia adelante para que esto pase”. Además, el que fuese uno de los grandes coordinadores de especialistas cree que este premio es algo que puede pasar el próximo año o como mínimo, el siguiente.

No sería una candidatura extraña ya que, el género del cine de acción ha evolucionado mucho con el paso del tiempo. Cada día se busca un realismo mayor en el número de acrobacias e incluso las producciones que no son específicamente de este ámbito, optan por no escatimar en este departamento. La propia saga de John Wick fue un poco la que puso de moda otra vez las grandes secuencias de acción ampliamente coreografiadas. Algo que han replicado otros títulos posteriores como Tyler Rake 1 y 2, la saga Misión Imposible y Bullet Train que, por cierto, también está dirigida por un antiguo coordinador de especialistas de acción (David Leitch).