Esta calurosa semana del 5 al 10 de julio se estrenan nuevas series en las plataformas de streaming como Tierra de oportunidades, La noche más larga, Encerrado con el diablo o The Girl From Plainville, entre otras.

Miércoles, 6 de julio

Mal negocio

Netflix estrena esta serie protagonizada por un hombre ambicioso que está deseando que su empresa triunfe. Para lograrlo decide hacer todo lo que necesita para convertir su fraudulenta empresa en un éxito aunque esto suponga mentir, jugar sucio y estafar.

Tierra de oportunidades

Disney+ estrena esta serie dramática que cuenta la vida durante varias generaciones de dos familias latinas que compiten por la riqueza y el poder en el valle de Sonoma en California.

Control Z Temporada 3

Netflix estrena la tercera temporada que comienza cuando un hacker revela los secretos más íntimos de los estudiantes a toda la escuela y esto trastoca el orden social en El Colegio Nacional de Ciudad de México. Todo cambia y los jóvenes más populares son marginados y los marginados comienzan a destacar. Sofia, una chica sabelotodo y relegada social con talento para la deducción, inicia una carrera contrarreloj para detener al hacker antes de que más secretos sean descubiertos.

Viernes, 8 de julio

La noche más larga

Netflix estrena la serie que se centra en lo que ocurrió la noche de un 24 de diciembre cuando un grupo de hombres armados rodearon la prisión Monte Baruca y cortaron las comunicaciones con el exterior. La misión de estos hobres es capturar a Simón Lago (Luis Callejo), un peligroso asesino en serie. Si los guardias lo entregan, el asalto acabará en cuestión de minutos. Pero Hugo (Alberto Ammann), el director de la prisión, se niega a obedecer y se prepara para resistir el ataque.

Encerrado con el diablo

Apple TV+ estrena esta serie de thriller psicológico de 6 episodios que una adaptación de las memorias criminales In With The Devil de James Keene y Hillel Levin. La serie está inspirada en hechos reales y cuenta la historia de un futbolista estrella del instituto, hijo de policía condecorado y traficante de drogas convicto Jimmy Keene (Taron Egerton) que es sentenciado a 10 años en una prisión de mínima seguridad. En ese momento se le proponen dos opciones: entrar en una prisión de máxima seguridad y hacerse amigo del presunto asesino en serie Larry Hall (Paul Walter Hauser), o quedarse donde está y cumplir su sentencia completa sin opción a libertad condicional. Él sabe que su única salida es conseguir una confesión del presunto asesino y averiguar dónde están enterrados los cuerpos de varias niñas.

¡Qué susto, tía!

Netflix estrena esta original serie protagonizada por dos amigas adolescentes que deciden no pasar desapercibidas en su último año de instituto. Pero cuando una de ellas se convierte en fantasma ,la otra tendrá que seguir disfrutando del último curso… mientras pueda.

Domingo, 10 de julio

The Girl From Plainville

Starzplay estrena esta serie basada en un artículo de Esquire escrito por Jesse Barron y protagonizada por Elle Fanning que interpreta a Michelle Carter. La serie se ha inspirado en la historia real del caso de “suicidio por mensajes de texto” y cuenta la relación de Carter con Conrad Roy III y todo lo condujo a su muerte y a la posterior condena por homicidio involuntario.