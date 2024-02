Netflix, Ben Affleck y Jennifer Lopez: la combinación perfecta para pasar una tarde de frío en casa

Ahora que Ben Affleck y Jennifer Lopez vuelven a estar de moda como pareja, no está demás recordar que entre 2002 y 2004, fueron la gran sensación de Hollywood. Un flirteo que se escenificaría en el videoclip de la cantante, ‘Jenny from the Block’, donde se representa la intromisión de los paparazzi en la vida privada ambos. Cuando cortaron, se dice que J.Lo intentó vetar el material de las principales cadenas musicales, mientas que él diría más tarde que la pieza musical casi termina con su carrera. Su idilio duró dos películas. La primera de ellas fue la denostada Una relación peligrosa. La segunda, una cinta amable llamada Jersey Girl o como la titulamos en España, Una chica de jersey.

Disponible en la plataforma de Netflix, Jersey Girl es en realidad “un largometraje puente” para Affleck. Una historia que puso fin a su relación con la artista y que iniciaría una década de emparejamiento con su compañera en Daredevil, Jennifer Garner. La producción de esta comedia romántica tuvo que paralizarse precisamente por el filme superheroico y, seguramente, fuese una propuesta que el actor habría rechazado, si no la hubiese escrito y dirigido su amigo Kevin Smith. Eso sí, debemos avisar que en realidad esta no es una comedia romántica protagonizada íntegramente por Affleck y Jennifer López, sino que más bien el primero comparte el núcleo de la historia con el rol interpretado por Liv Tyler.

Un filme extraño en la asociación Ben Affleck-Kevin Smith

Creada a partir de sus propias experiencias como padre, Smith dirigió Jersey Girl como una especie de anomalía en su carrera. No es que el cineasta no hubiese realizado antes comedias románticas, no obstante todas ellas tenían un punto friki y gamberro que dotaba de identidad a su obra. Tampoco es que las condiciones mediáticas que rodeaban al filme acompañasen demasiado. El proyecto producido por Miramax no se retrasó únicamente por el papel justiciero de Affleck, sino que la productora pospuso posteriormente su estreno del 2003 al 2004, tras las críticas horribles con las que la prensa describió a Una relación peligrosa.

Mucho antes de que se volviese una estrella de talla mundial gracias a Armageddon y Daredevil, Affleck inició su carrera interpretativa de la mano de la de Smith. Tanto es así que tras Matt Damon, el director es la segunda personalidad de la industria con la que más colaboraciones tiene. Han firmado juntos hasta 11 proyectos, desde Mallrats hasta sus recientes cameos en Jay y Bob el silencioso: El reboot y Clerks III. Una asociación que alcanzó la cima de su madurez artística cuando Smith, produjo El indomable Will Hunting. Un guion que le valdría el Oscar a Affleck y a Damon y con el que Hollywood los empezaría a tomar en serio.

‘Jersey Girl’: Sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Jersey Girl es la siguiente: “Ollie Trinkle es un joven promotor musical de éxito. Adicto al trabajo, es un experto en manipular a los medios. Sin embargo, en una fiesta de Navidad de la empresa conoce a Gertrude Steiney, una editora de Nueva York con la que comenzará un romance que cambiará tanto su vida personal como profesional”.

Aparte de Affleck y Jennifer Lopez, la película está protagonizada por la anteriormente mencionada Tyler, Jason Biggs (American Pie), George Carlin (Cars), S. Epatha Mekerson (Terminator 2: El juicio final), Jason Lee (Me llamo Earl) e incluso su amigo Damon y Will Smith realizan breves cameos. Esta comedia familiar es la alternativa ideal para pasar un fin de semana de relax, gracias a una propuesta de poco más de una hora y media de duración. Un entretenimiento sin pretensiones ni complejos que tiene además, ese toque originalmente cómico y particular de Kevin Smith.

La carrera del actor tras Jersey Girl fue bastante irregular en cuanto a lo interpretativo, combinando desastres de la talla de Sobreviviendo a la Navidad o Diario de un ejecutivo agresivo con el inicio de una pasión que terminaría por afianzar su carrera dentro de la Academia: Su lugar tras las cámaras.

Tú a la dirección y yo a los Grammy

Affleck y Jennifer Lopez se separaron, pero en sus caminos en solitario encontraron el éxito que ellos mismos, habían gestado antes de conocerse. J.Lo, siendo una de las figuras musicales más representativas del negocio y Affleck, conquistando a la industria gracias a un gran ópera prima como es Adiós pequeña, adiós y a otros proyectos posteriores como The Town, Argo o la reciente AIR. En 2025 volverá a dirigir a Damon en Animals, un thriller policíaco.