La NBA aterriza en Netflix con el documental ‘5 Caminos’: apunta esta fecha

Si el mes pasado la plataforma de streaming Netflix triunfaba con el documental Simone Biles vuelve a volar, ahora nos acaba de sorprender con el anuncio del estreno de 5 Caminos, una nueva serie documental que estrenará a partir del 9 de octubre en la que se sigue durante una temporada a las grandes estrellas de la NBA. Los amantes del baloncesto podrán ver el día a día de cinco grandes figuras de la liga estadounidense como LeBron James, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Sabonis y Butler mientras transcurre el curso de la NBA 23/24. Una original serie documental que tiene una estructura muy parecida a la serie Quarterbac sobre el fútbol americano de la propia productora. Lo más interesante de esta producción es que no se centrará solo en lo que ocurrió dentro de la pista de baloncesto, sino que también quieren darle un toque más personal, mostrando las historias personales de los protagonistas.

5 Caminos es una serie documental perfecta para los fans de este deporte ya que el jugador de baloncesto LeBron James está directamente implicado en esta nueva docuserie. Esto se debe a que la productora de LeBron James, junto a Omaha Productions que es propiedad de Peyton Mannin y Higher Ground de Barack Obama son las responsables de esta serie documental que se estrenará en Netflix. Por lo tanto, cuenta con su supervisión lo que es una garantía de calidad. Una producción indispensable para todos los que quieran conocer desde dentro el día a día de los jugadores de la NBA.

¿De qué trata la serie documental 5 Caminos de Netflix?

Aunque todavía no tenemos mucha información sobre este proyecto, esta nueva serie documental promete un enfoque íntimo y detallado parecido al de The Last Dance, que cautivó a los amantes del baloncesto en todo el mundo. Esta serie documental estaba centrada en la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls de la NBA.

La serie documental 5 Caminos ha sido dirigida por Susan Ansman y Trishtan Williams. También ha trascendido que diez episodios de 45 minutos cada uno y que seguirá a jugadores como LeBron James, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Domantas Sabonis y Jimmy Butler en los desafíos de la liga más competitiva del baloncesto mundial. La serie se sumerge tanto los momentos de gloria como los obstáculos personales a los que se enfrentan estos atletas.

En esta serie documental el jugador LeBron James, en su 21ª temporada, muestra su lucha por mantenerse dominante, Anthony Edwards se revela como una fuerza electrizante en la liga. Además, Sabonis, ancla de los Sacramento Kings, destaca con su juego versátil, y Tatum lidera la carga de los Celtics en su búsqueda por el 18º campeonato de la franquicia.

En esta serie documental se podrán ver de las luchas y el esfuerzo de cada uno de los miembros del equipo por mantenerse en la cima, pero también la forma de afrontar la temporada en cada una de las familias. 5 Caminos intenta en cada episodio abordar el lado más humano de estas superestrellas. Esta serie documental cuenta con un enfoque que va más allá de las estadísticas y los partidos.

The Last Dance, otra serie documental sobre baloncesto

Esta miniserie documental fue producida por ESPN se estrenó en Netflix en abril de 2020 en la plataforma de streaming Netflix. The Last Dancee (Último baile) está dirigida por Jason Hehir y consta de 10 interesantes episodios y se centra en la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls.

El interés de esta serie documental radica en que esta fue la última temporada del conocido jugador de baloncesto Michael Jordan en la franquicia de Illinois. The Last Dance se sumerge en la temporada en la que los Bulls consiguieron su sexto anillo y se enfrenta a las dudas que tenía la plantilla y el cuerpo técnico ante la inminente marcha de Michael Jordan en la siguiente temporada. ​

Lo que sorprendió de esta serie documental fue su estructura ya que sigue dos líneas temporales diferentes que al final acaban uniéndose. La primera línea temporal comienza durante la pretemporada de la temporada 1997/98 y termina con las finales de esa temporada. La segunda línea temporal empieza con los comienzos de Michael Jordan en este deporte en el instituto y universidad. Después recorre su carrera en los Bulls y al final se une a la primera línea temporal en 1997.

Además de la serie documental The Last Dance, también en Netflix se puede ver otra sobre baloncesto: The Carter Effect. Este documental se centra en la figura de Vince Carter y su impacto en el baloncesto canadiense. También se pueden ver otras series documentales como Lenny Cooke, The Year of Yao, Whatever Happened to Michael Ray?, Gunnin’ For That #1 Spot o Linsanity. Todas estas series documentales, incluida 5 Caminos, son una buena oportunidad para conocer los entresijos de este complejo deporte.