Nancy Meyers tiene una nueva comedia romántica en marcha: la reina del género reúne a un casting espectacular

Los amantes de las comedias románticas han despertado hoy con la mejor de las noticias para el género: la directora y guionista Nancy Meyers está desarrollando una nueva película. Nominada al Oscar al mejor guion original por La recluta Benjamin (1980), la realizadora estadounidense es la responsable de alguno de los títulos más icónicos para toda una generación de cinéfilos y ahora, Warner Bros podría haberle puesto una fecha cercana al 2027. ¿Lo mejor? Meyers vuelve a contar con un reparto increíble, cuyo trabajo podría terminar confeccionando otra de esas comfort movie de garantías, perfectas en su arte de equilibrar a la perfección el drama, el humor y el amor.

Por el momento, la historia oficial permanece en secreto. Pero no son pocos los rumores e informaciones que desde Estados Unidos, apuntan detalles de su trama. Warner todavía no ha compartido el argumento, aunque sí parece tener claro que llegará a los cines el 25 de diciembre de 2027. Y esa por supuesto, no es una fecha gratuita. Nancy Meyers vuelve con todo, dispuesta a filmar otra narración generacional de esas que terminan siendo reproducidas en bucle gracias a su impacto cultural. Según informan medios norteamericanos, la directora lleva tiempo queriendo sacar a flote dicho filme. De hecho, en 2023 el proyecto estuvo relacionado con Netflix, hasta que la «gran N roja» no quiso asumir los 130-150 millones de dólares presupuestados para el mismo. Sin embargo, la fama de Meyers en Hollywood llevó a que al poco tiempo, Warner asumiese ese mismo año la apuesta audiovisual, desarrollándola en secreto.

Nancy Meyers vuelve una década después

Nancy Meyers comenzó su carrera en el séptimo arte como escritora y como ya hemos apuntado, obtuvo su primera (y hasta el momento única) nominación a los Oscar por La recluta Benjamin. Guion coescrito junto a Harvey Miller y Charles Shyer. Este último precisamente, dirigiría Diferencias irreconciliables en 1884, su segundo trabajo en el rol de guionista. Junto a él, formaría un tándem ingenioso y cargado de oficio, el cual terminaría provocando una lanzadera exitosa para su currículum con piezas tan populares como Baby, tú vales mucho (1987) o El padre de la novia (1991).

Finalmente, el triunfo cartelero y su innegable talento le llevaron a dirigir sus propias historias generando grandes producciones taquilleras, La primera de ellas fue Tú a Londres y yo a California (1998) y la segunda, ¿En qué piensan las mujeres? (2000). No obstante, ese reconocimiento inicial quedaría en segundo plano por culpa de sus dos siguientes proyectos; Cuando menos te los esperas (2003) y The Holiday (2006). La primera fue una de las mejores comedias románticas de principios de siglo, mientras que la segunda se ha convertido irremediablemente en un clásico navideño incontestable. Más tarde llegó No es tan fácil (2009) y la que hasta ahora era su última aportación al celuloide, El becario (2015). Nancy Meyers vuelve 12 años después a la dirección, con un filme cargado de estrellas.

Un reparto fantástico

Según avanzaba Deadline, la mayoría de las estrellas que podrían aparecer en el reparto ya estaban vinculadas a la producción desde antes de la salida de Netflix. aparentemente, Warner se encuentra en negociaciones avanzadas para garantizar la presencia de nombres como Penélope Cruz, Kieran Culkin, Jude Law, Emma Mackey y Owen Wilson.

Uno de los principales rumores sobre su argumento sitúan la historia alrededor de una pareja, un director y una productora, que se enamoraron perdidamente tras hacer varias películas exitosas juntos. Tras ello, se separaron y después, deben volver a colaborar en otra producción.