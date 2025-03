Muere a los 90 años Richard Chamberlain, protagonista de ‘El pájaro espino’

Muere a los 90 años el actor Richard Chamberlain, protagonista de El pájaro espino, según ha confirmado su pareja, el actor y escritor Martin Rabbett. El actor falleció en Hawái el sábado 29 de marzo en Waimanalo (Hawái) a causa de las complicaciones derivadas de un derrame cerebral. «Nuestro amado Richard ya está con los ángeles. Es libre y se eleva hacia sus seres queridos. Qué afortunados fuimos de haber conocido a un alma tan maravillosa y amorosa. Y nuestro amor está bajo sus alas, llevándolo hacia su próxima gran aventura», ha confirmado Martin Rabbett.

El guapo protagonista Richard Chamberlain saltó a la fama en la serie médica de los años 60 Dr. Kildare y luego se convirtió en el rey de las miniseries con éxitos de audiencia como Shogun y El pájaro espino. Fue el primer Jason Bourne en una película de TV en 1988 The Bourne Identity.

Su semblante de galán estadounidense de matiné impidió a Richard Chamberlain desarrollar su carrera como actor en la gran pantalla. Fue el primer estadounidense en interpretar a Hamlet en la producción de teatro homónima en Inglaterra. Después vinieron otros personajes de Shakespeare. Protagonizó varias películas notables, como Petulia, Los tres mosqueteros, Los amantes de la música y La última ola, de Peter Weir.

Su fuerte fue siempre la pequeña pantalla, donde interpretó a todo tipo de personajes. Entre ellos, destacó Eduardo VIII de Inglaterra, al novelista F. Scott Fitzgerald o al héroe de la Segunda Guerra Mundial Raoul Wallenberg.

Será sobre todo recordado por ser el sacerdote australiano de la adaptación a miniserie televisiva de gran éxito de la novela romántica de Colleen McCullough El pájaro espinoso. Shogun, basada en la novela de James Clavell, representó un gran éxito Chamberlain en 1980.

Chamberlain se convirtió en un ídolo instantáneo. Aprovechó para iniciar una carrera discográfica menor con el lanzamiento en 1962 de Richard Chamberlain Sings y más tarde de The Theme From Dr. Kildare. También apareció en las bandas sonoras de Twilight of Honor y Joy in the Morning, dos telenovelas de MGM que protagonizó a principios de los años 60.

Cuando se trasladó a Inglaterra, debutó con Hamlet en 1970 en el Birmingham Rep con una gran acogida. Fue el primer estadounidense en interpretar en Inglaterra al gran personaje de Shakespeare desde John Barrymore cuatro décadas antes. Chamberlain también interpretó a Ricardo II y Cyrano de Bergerac. Trabajó en La noche de la iguana de Tennessee Williams y Padres e hijos. A finales de los 60 también protagonizó una adaptación de la BBC de Retrato de una dama. También interpretó a Tchaikovsky en Los amantes de la música.