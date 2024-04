¿Qué fue de Richard Chamberlain, el protagonista de ‘El Pájaro Espino’?

Nacido en 1934 en Beverly Hills (California, Estados Unidos), Richard Chamberlain cumplió 90 años el pasado 31 de marzo. El actor, uno de los más aclamados de la pequeña pantalla, logró alcanzar grandes cuotas de audiencia con tres series que marcaron la década de los 60 y 80. El intérprete se coronó con Doctor Kildare (1961-1966), Shogun (1980) y El pájaro espino (1983).

Richard Chamberlain en una imagen de archivo. / Gtres

Esta última ficción narraba la historia de amor prohibida de un sacerdote. Su protagonista era Richard Chamberlain logró convertirse en lo que hoy conocemos como un verdadero fenómeno fan en nuestro país. Destacar que, años antes, Chamberlain había protagonizado la adaptación televisiva de El conde de Montecristo, la novela clásica de Alejandro Dumas.

Tras El pájaro Espino, Richard Chamberlain no volvió a conocer un éxito como ése, pese a que entre sus trabajos figuren personajes secundarios en conocidas series como; Mujeres desesperadas o Nip/tuck.

Una lujosa vida en Hawái

Chamberlain ha sido uno de los intérpretes que tras lograr la cima del éxito, no quiso seguir viviendo de Hollywood y optó por una vida más relajada. Junto a su pareja, el músico Martin Rabbett (con quien estuvo 33 años), Richard se construyó en Hawái una mansión.



Una casa que ha sido portada de muchas revistas de decoración y lujo de la isla. Actualmente, el actor sigue viviendo en este paraje paradisíaco en el que disfruta de la calma de las aguas cristalinas y los vibrantes colores que ofrece la zona. En una entrevista con HiLuxury, en 2021, Richard Chamberlain definió sus días como «una vida en camiseta, shorts y chanclas», y se confirmó un enamorado de la isla, a la que se mudó en los años 80 en pleno tsunami de éxito.

Richard Chamberlain en 2016. / Gtres

Una importante confesión en sus memorias

Durante sus años de mayor éxito televisivo, el actor mantuvo su vida personal en un discreto segundo plano, haciendo así gala de su habitual discreción. Sin embargo, en 2003, con 69 años, confesó en su autobiografía Shattered Love que era homosexual.

En el pasado ya hubo ciertos rumores e incluso la revista francesa a Nous Deux se atrevió a hablar sobre ello. Sus dos parejas conocidas han sido el actor y productor Wesley Eure (72) y el también intérprete Martin Rabbet (70), la única persona con la que se ha casado. Empezaron la relación en 1977 e intercambiaron los votos en 1984, para divorciarse amistosamente en 2010. «Crecí en los años 40 y 50, donde ser gay no era una opción. Me pasé gran parte de mi vida pretendiendo ser alguien que no era, y ésa no es la mejor forma de vivir», explicó.

Richard Chamberlain en una imagen de archivo. / Gtres

Chamberlain tuvo una exquisita educación. Tras acabar el instituto en el Beverly Hills High School se matriculó en la universidad privada de Pomona College. Al principio quiso ser artista, pero, finalmente, se decantó por la interpretación.

Una vez se licenció Bellas Artes, el ejército norteamericano le reclutó, alcanzando el rango de sargento mientras servía en Corea de 1956 a 1958. No fue una época que recuerde con cariño el actor, dado que tuvo que ocultar su condición sexual. No poderlo verbalizar motivó que durante años acudiera a terapia. «Cuando yo era joven, ser gay, afeminado o cualquier cosa por el estilo estaba prohibido», comentó cuando reveló su homosexualidad.