La miniserie de Netflix que te engancha desde el primer capítulo: para hacer una maratón

En el catálogo de Netflix se puede encontrar series difíciles de encontrar en otras plataformas de streaming. Una de ellas es La Gran Inundación que lleva ya un tiempo en Netflix y cuenta con seis intensos episodios de 45 minutos aproximadamente.

Las películas y series sobre desastres naturales son uno de los géneros preferidos de los usuarios de estas plataformas. Todos recordamos ficciones como Lo imposible, Terremoto, En el ojo de la tormenta o Después del huracán Katrina. La Gran Inundación es una serie dramática que cuenta como un grupo de investigadores y científicos locales de Wrocław se tienen que enfrentar a una ola de inundaciones que sacuden la ciudad.

La serie ha contado con el guion de el guión de Kasper Bajon y Kinga Krzemińska y ha obtenido los premios Polish Academy Award for Best Feature Series y Polityka Passport Award for Film y se está convirtiendo en una de las preferidas por los usuarios de Netflix para hacer un maratón.

La importancia de tomar decisiones a tiempo

En el año 1997 un grupo de investigadores y científicos locales de una ciudad se tienen que enfrentar a una ola de inundaciones que sacude la ciudad y deberán tomar varias decisiones instantáneamente que afectarán a la vida o muerte de los ciudadanos. Sin la ayuda del equipo de emergencias de Wrocław, esta oleada de peligrosas inundaciones puede provocar un grave desastre en toda la zona.

Además de los esfuerzos de los científicos para lograr solucionar esta compleja situación, la serie también se centra en los dramas de algunas personas concretas de la localidad que corren el riesgo de perder sus viviendas y sus negocios por la inundación.

El reparto de La Gran Inundación

La serie está protagonizada por la actriz Jazmina Tremer que interpreta el papel de Agnieszka Zulewska y Lena Tremer el de Anna Dymna. En el reparto de La Gran Inundación también Jakub Marczack que da vida a Tomasz Schuchardt, Szymon Rebacz a Jerzy Trela, Klara Marczack a Blanka Kot, Beata Kozaworicz a Klara Bielawka, Ewa Rucik a Marta Nieradkiewicz, Andrzej Rebacz a Ireneusz Czop, Marek Rozwalka a Piotr Rogucki, Maciej Waligora a Piotr Trojan, Slawomir Gora a Lukasz Lewandowski y Kalosz a Jacek Beler.

La serie La Gran Inundación cuenta la lucha de un grupo de valientes científicos para impedir un drama humano, económico y medioambiental en una localidad. Una increíble ficción que mantiene la tensión desde el primer momento y es una buena opción para ver como un maratón durante el fin de semana.