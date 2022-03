Apple Tv ha anunciado recientemente que el ganador de dos Oscar de la Academia, Michael Douglas, interpretará a Benjamin Franklin en una miniserie exclusiva para el canal de streaming. La historia se centrará en la etapa final de su vida, un periodo en el que al Padre Fundador de los Estados Unidos, logró dejar por última vez su marca en la historia del país.

La serie está basada en el libro A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America, escrito por la ganadora del Premio Pullitzer Stacy Schiff. Esta biografía relata la llegada de Benjamin Franklin a Francia, para superar a un gran número de enemigos y terminar forjando una alianza que, en 1783, supuso la victoria de Estados Unidos en la Revolución. Michael Douglas ha sabido mantenerse en lo más alto, desde que debutase a finales de los sesenta con ¡Hail, héroe! Ganó su primer Oscar por su Gordon Gekko en Wall Street, pero Douglas se ha acercado a todo tipo de papeles, personajes y producciones. Desde la posición de detective hasta el Universo Cinematográfico de Marvel, en el que asumió el rol del Dr. Hank Pym, el primer Ant-Man.

Esta serie sobre Benjamin Franklin está creada y adaptada por Emmy Kirk Ellis, ganador de dos premios Emmy. Ellis ya ha trabajado en otras series históricas como Sons of Liberty del canal Historia y John Adams de HBO, serie aclamada por la crítica y que del mismo modo contó con otro de los Padres Fundadores de los Estados Unidos. La serie marcó un antes y un después en los Emmy, siendo la única miniserie de la historia que consiguió ganar en trece categorías. La sinopsis oficial es la siguiente:

“El drama explorará la emocionante historia de una de las mayores apuestas en la carrera de Benjamin Franklin. A los 70 años y sin ningún entrenamiento diplomático, Franklin convenció a Francia, una monarquía absoluta de respaldar el experimento de la democracia en Estados Unidos. En virtud de su fama, carisma e ingenio, Franklin superó en maniobras a espías británicos, informantes franceses y colegas hostiles, todo mientras diseñaba a alianza franco-estadounidense de 1778 y la paz final con Inglaterra de 1783. La misión francesa de ocho años se erige como el servicio más vital de Franklin a su país, sin el cual Estados Unidos no habría ganado la Revolución”.