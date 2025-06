Es una de las mejores películas de animación reciente pero no tendrá continuación: la taquilla no perdona

En la actualidad cinematográfica, la taquilla no perdona. Da igual que el desempeño de una cinta ante la crítica haya sido bueno o que la calidad de la misma sea clasificada entre lo más destacado del año. Si los números del box office no superan con vehemencia a los del presupuesto, las posibilidades de ver una continuación o un seguimiento en forma de franquicia son altamente improbables. Y esto es lo que le acaba de ocurrir a Transformers One, una de las mejores películas de animación del 2024 cuya secuela ha sido oficialmente cancelada. Pero, ¿por qué no ha funcionado la nueva entrega de una propiedad intelectual que lleva acumulados más de 5.000 millones de dólares en la cartelera entre todos sus largometrajes?

Con un presupuesto de 70 millones, nada hacía presagiar que Transformers: One no fuese a funcionar de forma eficiente dentro de la cartelera. Pues si bien la licencia venía en clara tendencia decreciente, incluso su anterior historia titulada Transformers: el despertar de las bestias (2023) consiguió no obtener pérdidas y generar 441 millones en la taquilla de su año. En cambio y sin además el hándicap de tener que estar conectada narrativamente con el resto de las películas, el traslado al formato animado no pudo ser más desastroso. El trabajo dirigido por Josh Cooley sólo logró cosechar 129 millones de dólares, generando pérdidas millonarias para Paramount Pictures. Por si esto no fuese suficiente, la validación casi unánime de la prensa especializada tampoco sirvió en la carrera hacia los Oscar, quedándose fuera de la lista de las obras nominadas. Y así, ese tan a menudo injusto desdén derivó en el adiós definitivo de un proyecto que iba a conformar una trilogía.

En el complejo mercado actual de la exhibición, a veces el fracaso económico de un producto audiovisual no tiene una explicación concreta. Más si cabe, si atendemos a la presencia de un cineasta que ya había dirigido un éxito de Pixar, como fue en su momento Toy Story 4 (2019) y que también, estuvo detrás del guion original de Del revés (2015). El libreto de Transformer One en esta ocasión no llegó de la pluma del propio Cooley, sino que fue fruto de la imaginación de tres guionistas de Marvel; Eric Pearson (Thunderbolts), Andrew Barrer y Gabriel Ferrari (Ant-Man y la Avispa). Todos juntos conformaron una de las mejores películas de animación de la década, partiendo de un planteamiento aventurero revitalizante respecto a la saga principal comandada por Michael Bay.

¿De qué trata ‘Transformers One’?

La sinopsis oficial de Tranformers One: «Es la historia jamás contada del origen de Optimus Prime y Megatrón y de cómo pasaron de ser hermanos de armas que cambiaron el destino de Cybertron para siempre, a convertirse en enemigos acérrimos».

Como añadido a su interesante punto de partida y al equipo técnico tras la producción, el casting de voces fue estelar. El filme tuvo en sus papeles protagonistas a Chris Hermsworth (Los Vengadores), Brian Tyree Henry (Atlanta), Scarlett Johansson (Match Point) y Keegan-Michael Key (Super Mario Bros: La película). Después de estos, Laurence Fishburne (Matrix), Jon Hamm (Mad Men) y Steve Buscemi (Reservoir dogs) completaron el elenco secundario. Dicha selección de hecho, obtuvo la nominación al mejor doblaje en los Premios Annie. Por último en el apartado musical, Brian Tyler (Yellowstone y Fast & Furious 9) asumió el apartado de la banda sonora original.

Cooley en una charla durante la BotCon 2025, confirmó la fatídica noticia de la cancelación: «Me gustaría tener algo que anunciar, pero no lo tengo. Lo que me han dicho es que Paramount Animation no está interesada en hacer una secuela». El adiós a esta apuesta sincera y honesta queda por el momento en una única película que los espectadores pueden encontrar en las plataformas de SkyShowtime y Movistar +.

Una de las mejores películas de animación

Para darnos cuenta de su impacto en los diferentes medios, a día de hoy Transformers One tiene en la web de Rotten Tomatoes un 89% de críticas positivas. Desgraciadamente, después del descalabro económico, incluso Hasbro decidió que dejaría de cofinanciar las películas sobre sus juguetes.

Con su poco más hora y media de duración, Transformer One sigue siendo una opción perfecta de cine en familia para pasar un rato divertido a través de un diseño y arco de personajes, repletos de carisma y corazón.