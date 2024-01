Matthew Vaughn sobre ‘Deadpool 3’: «Ryan Reynolds y Hugh Jackman están a punto de salvar a todo el universo Marvel»

El director Matthew Vaughn estrena este fin de semana Argylle, una superproducción de espionaje con un reparto de estrellas. Un género en el que lleva destacando desde que en 2014 nos presentase la franquicia Kingsman. Sin embargo, si por algo se hizo conocido el cineasta fue por reinventar el género de superhéroes cuando estos, ni siquiera se habían puesto del todo de moda. Por eso, su voz es un discurso autorizado de calidad dentro de los personajes con mallas y de ahí que desde la promoción de su último filme, le hayan preguntado por uno de los títulos más esperados de este 2024: Deadpool 3.

“Los pocos fragmentos que conozco sobre Deadpool vs. Lobezno o Lobezno vs. Deadpool, estoy seguro de que la discusión entre Ryan (Reynolds) y Hugh (Jackman) está ocurriendo mientras hablamos, son increíbles”, comenzaba explicando el realizador londinense. Deadpool 3 será la primera película del mercenario bocazas desarrollada como propiedad de Disney y Marvel, en uno de los momentos más complicados para la franquicia. La taquilla del 2023 dejó claro hasta cierto punto, que el público está cansado de los tópicos del cine de superhéroes, siendo Guardianes de la Galaxia vol. 3 y Spider-Man: Cruzando el multiverso, los dos únicos largometrajes que no generaron pérdidas. Por contra, Vaughn cree que la tercera entrega dirigida por Shawn Levy podría agitar todo lo que hasta ahora conocemos en el UCM.

“Esta será la sacudida…el universo Marvel está a punto de recibir una sacudida y va a devolverle a la vida a ese cuerpo…Creo que Ryan Reynolds y Hugh Jackman están a apunto de salvar a todo el universo Marvel”, contaba Vaughn en el podcast Post-Credit de BroBible.

Matthew Vaughn sabe mucho sobre superhéroes

El director debutó en 2004 con el drama criminal Layer Cake, pero pronto abrazó su lado más fantástico con la poco reconocida Stardust. Aquel filme de magia y príncipes ya explotó parte de ese humor salvaje que destilaba como narrador. Una comicidad que alcanzaría su cima con la adaptación del cómic de Mark Millar, Kick-Ass: listo para machacar. Por aquel entonces, el universo marvelita estaba en plena construcción, estrenándose Iron man 2 ese mismo 2010 y sólo un año después de que Disney comprase oficialmente la Casa de las Ideas. Sin embargo, la Fox todavía poseía los derechos de explotación de superhéroes como los X-Men, por lo que encargaron a Vaughn que escribiese y dirigiese una precuela que contase el origen de los mutantes de Charles Xavier.

Dicho esto, X-Men: Primera generación gustó tanto al público y a la critica que el estudio terminó recuperando a Bryan Singer para juntar a los personajes de Vaughn y lo que él mismo había construido en el año 2000 con la primera película de la saga. Desde entonces y con la compra también de Fox, Disney ha intentado ver cuál es la mejor forma de incluir a los mutantes en su ya asentado mundo de películas y personajes y por lo que parece, Deadpool 3 podría ser la solución.

¿Qué podemos esperar de ‘Deadpool 3’?

Como en todo proyecto de Marvel, el secretismo ha inundado el set de Deadpool 3, por más que a su director le molesten las filtraciones en forma de fotografías que ha sufrido la producción. Pero a pesar de esas instantáneas el desarrollo de su historia va a ser demasiado enrevesado como para adivinarlo. Sabemos que tanto Reynolds como Jackman coprotagonizarán en sus papeles de Deadpool y Lobezno, seguramente teniendo que formar equipo a “la fuerza”. El actor canadiense, también nos avisó que esta entrega iba a ser “completamente diferente” a las dos anteriores.

Conocemos también que la villana será la actriz Emma Corrin (The Crown) y que Matthew Macfayden (Succession) tendrá un papel desconocido en el proyecto. Morena Baccarin, Briana Hildebrand, Stefan Kapicic regresarán a sus papeles, al igual que está confirmada la vuelta de Jennifer Garner al personaje de Elektra, presentado en Daredevil (2003) y con película propia estrenada en 2005. Esta será la tercera colaboración de Lewy con Reynolds tras Free Guy y El proyecto Adam. Por su parte, Jackman colaboró con el director en 2011 gracias a Acero puro.

El productor ejecutivo Kevin Feige cree que la llegada del antihéroe al Marvel de Disney tiene que estar a la altura de otras grandes terceras partes de la franquicia, como Vengadores: Infinity War o Capitán América: Civil War. La presencia del multiverso podría ser el trampolín definitivo que introduzca a los mutantes en el UCM.

Deadpool 3 llegará a los cines el próximo 26 de julio de 2024.