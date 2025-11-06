Margot Robbie no está demasiado contenta con esta actuación de su carrera: «No lo hice demasiado bien»

Pocas figuras del mundo de la interpretación pueden presumir con tan sólo 35 años de tener la filmografía de Margot Robbie: la australiana tiene una carrera repleta de éxitos, rodeada de estrellas y grandes directores. Nominada al Oscar en dos ocasiones (Yo, Tonya, El escándalo), en la actualidad la australiana escoge con cuidado sus proyectos, ejerciendo en la mayoría de ellos como productora ejecutiva a través de su sello LuckyChap Pictures. Pero a pesar de tener a sus espaldas un camino repleto de elogios y taquillazos, la actriz recuerda con cierta desazón uno de los primeros grandes papeles que le brindó la industria. Y no, no se refirió a su breve aparición en Una cuestión de tiempo o a su dúo protagónico con Will Smith en Focus.

La cinta en cuestión es El lobo de Wall Street, un trabajo con el que se presentaría al mundo, midiéndose de tú a tú con un tótem de Hollywood como Leonardo DiCaprio y un maestro del séptimo arte de la talla de Martin Scorsese. De hecho, la intérprete se ganó a pulso su participación en la cinta biográfica sobre Jordan Belfort con un atrevimiento que como se suele señalar el adagio popular fue un acto de «puerta grande o enfermería». ¿Que por qué? Bueno, pues porque le dio un bofetón al bueno de Leo en plena prueba durante la escena que le valdría finalmente el papel de Naomi Lapaglia. Lejos de sentirse ofendidos, el director de Uno de los nuestros y la oscarizada leyenda quedaron atónitos con el casting de una Margot Robbie que iniciaba así su andadura en la meca del cine, tras varios años participando en producciones australianas de serie B.

El lobo de Wall Street fue un triunfo comercial y crítico, donde muchos destacaron la fuerza y el carisma de esa rubia desconocida que era capaz de plantarle cara al mismísimo actor de El renacido. Sin embargo, en una de sus recientes entrevistas, Robbie ha confesado que hoy podría dar vida a Lapaglia bastante mejor.

«No lo hice demasiado bien»

Mientras promocionaba Un gran viaje atrevido y maravilloso, Robbie reconoció que no recordaba con mucho cariño profesional su desempeño en el filme de Scorsese y que ahora, diez años de experiencia después, está segura de que mejoraría su rol:

«M encantaría reinterpretar mi papel en El lobo de Wall Street. La verdad es que era muy joven y no creo que fuese muy buena actuando entonces. Estoy convencida de que hoy lo haría mucho mejor. Me encantaría volver y hacerlo bien», le contaba al medio Screen Rant.

Margot Robbie: una carrera ascendente

Un gran viaje atrevido y maravilloso no ha terminado de convencer a la crítica profesional, pero Margot Robbie mantiene una futura carrera llena de proyectos estimulantes que lidera delante y detrás de las cámaras. En 2026 la veremos coprotagonizando la nueva adaptación de Cumbres borrascosas con Jacob Elordi y en principio, el mismo año será el rostro visible del remake de El ataque de la mujer de 50 pies, que estará dirigido por Tim Burton.

El lobo de Wall Street está disponible en Prime Video, SkyShowtime y Movistar Plus.