La madre de María Hervás deja planchado a Broncano en ‘La Revuelta’: «Es que no eres tú, son mis impuestos»

Pocas veces David Broncano se queda sin palabras, completamente descolocado, en La Revuelta, y una de ellas ha sido frente a Juana, la madre de la actriz María Hervás, que ha visitado el programa de TVE. Hace unos años, el humorista y la madre de la intérprete protagonizaron un tenso momento en La resistencia (en Movistar Plus+) que parecía a punto de reproducirse en La 1.

Precisamente aquel roce fue el que dio pie al presentador para invitar a Juana a intervenir en el programa de este lunes, mientras entrevistaba a María Hervás. Broncano recordó la llamada que hizo en marzo de 2024 desde su programa a la madre de la protagonista de Jauría, conexión que acabó con Juana colgando el teléfono.

La conversación de este lunes estuvo dominada por la incomodidad de David Broncano, que entró de lleno en terreno pantanoso sin ser consciente. En entrevista de La resistencia, María Hervás comentó que tenía, entonces, una mala relación con su madre -llevaban sin hablar año y medio-, y el humorista aprovechó esa baza para generar contenido televisivo, pero sus planes no salieron según lo previsto. Juana no recibió la llamada con agrado, especialmente porque ni siquiera sabía quién estaba al otro lado del teléfono. Broncano no se identificó, como le echó en cara en La Revuelta.

La madre de María Hervás tomó la palabra y lanzó la primera pulla. «Hola a todos, menos a ti», dijo a Broncano, que se encontraba junto a la actriz en el escenario. El presentador quiso rebajar la tensión con su particular toque de humor, pero a cambio se llevó el gran planchazo de la noche y su rostro mostraba a una persona descolocada.

«No sé qué piensas de mí. Yo tengo un recuerdo bonito, porque aquel día hablamos francamente, abrimos un poco el corazón y, aunque yo te noté un poco enfadada, espero que sirviera para tender un puente con tu hija», le dijo Broncano. La última frase hizo a la mujer reaccionar rápidamente para reivindicarse a sí misma y a la actriz: «El puente lo tendimos mi hija y yo, porque estamos las dos capacitadas para eso». La cara de Broncano era un poema… con una mueca seguida del esbozo forzado de una sonrisa.

Juana explicó que el problema con la llamada de hace años fue que, cuando contestó al teléfono, preguntó quién era la persona que estaba al otro lado, pero únicamente le repitieron que la llamaban de «un programa». Durante el relato de aquel episodio, Broncano intentó intervenir para hacer una aclaración y ella lo cortó nuevamente: «Perdona, no me interrumpas».

Finalmente, con un tono más relajado y después de señalar que «a pesar de eso» sigue viendo La Revuelta, Juana recibió la invitación de Broncano para volver al programa, pero ella pidió garantías: «No me lo creo, el movimiento se demuestra andando. Quiero una tarjeta VIP para dos personas». Y, ya de paso, dejó un nuevo mensaje indirecto al espetar «es que no eres tú, son mis impuestos». Una intervención seguida de la ovación del público.