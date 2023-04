‘LOVE & DEATH’, la miniserie protagonizada por Elizabeth Olsen y Jesse Plemons que por fin estrena HBO Max

El thriller es uno de los géneros preferidos de los usuarios de las plataformas de streaming. HBO Max estrena el jueves 27 de abril el drama LOVE & DEATH, una de las serie más esperadas del año que cuenta la verdadera historia de la llamada “asesina del hacha”.

LOVE & DEATH es una serie perfecta para los que han disfrutado de ficciones tan conocidas como Big Little Lies o Nine Perfect Strangers, en cuyo reparto está la actriz Nicole Kidman que ha participado en la producción de esta ficción. Una serie basada en una historia real que tuvo lugar en los años ochenta en un pequeño pueblo de Texas. La tensión y el suspense están garantizadas durante los 7 episodios que tiene la serie de los cuales 3 se estrenan el 27 de abril.

Una emocionante miniserie de suspense escrita por David E. Kelley conocido por su trabajo en ficciones de suspense como Big Little Lies o Nine Perfect Strangers y que ha dirigida por Lesli Linka Glatter. La serie está inspirada en el libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs y una colección de artículos de Texas Monthly.

Una peligrosa aventura extramatrimonial

Esta serie de HBO Max cuenta la historia de dos parejas: Candy, Pat Montgomery y Betty y Allan Gore. Los cuatro han ido forjando una intensa amistad, asisten a la iglesia juntos y disfrutan de una vida tranquila y aparentemente feliz en ese pequeño pueblo de Texas. Todo cambia cuando una aventura extramatrimonial lleva a alguien a coger un hacha…

En el caso real Candy tuvo una aventura extramatrimonial con Allan, el marido de su amiga Betty Gore. Un 13 de junio de 1980, Betty fue encontrada muerta mientras Allan estaba fuera de la ciudad. Aunque Betty fue golpeada 41 veces con un hacha y Candy fue acusada de asesinarla, alegó que estaba actuando en defensa propia después de que Betty se enterase de la aventura que mantenía con su marido. Al final Candy fue absuelta tras someterse con éxito a una prueba de polígrafo.

El reparto de LOVE & DEATH

Esta intensa serie está protagonizada por la conocida actriz Elizabeth Olsen que interpreta el papel de Candy y el actor Jesse Plemons el del marido de su mejor amiga Allan Gore. En el reparto también están los actores Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel, entre otros. Hasta su estreno los usuarios de HBO Max pueden ir haciéndose una idea de la serie en el siguiente tráiler.